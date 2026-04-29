Déficit de testosterona, un diagnóstico más común de lo que se cree: síntomas, causas y tratamientos

El déficit de testosterona se identifica mediante síntomas como la apatía, la falta de deseo y la disfunción eréctil. El diagnóstico clínico requiere dos análisis de sangre con una semana de intervalo para observar las fluctuaciones hormonales naturales. Esta hormona cumple funciones clave en el metabolismo y el desarrollo muscular del organismo.El hipogonadismo puede ser primario, por daño testicular, o secundario, debido a fallos en las señales que emite el cerebro.

El exceso de grasa corporal transforma la testosterona en estrógeno, reduciendo significativamente los niveles de la hormona en el cuerpo. Bajos niveles de testosterona elevan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.Las terapias médicas incluyen geles diarios o inyecciones cada tres meses para normalizar los niveles hormonales y la motivación.

El tratamiento con testosterona externa puede inhibir la producción de espermatozoides, aunque este proceso suele ser reversible tras suspender la medicación. El uso de esteroides anabólicos se asocia con cambios de humor, agresividad e irritabilidad. La próstata produce el 20 % del líquido seminal y aporta zinc para eliminar bacterias en el tracto urinario masculino.

El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en la población masculina a nivel internacional después del de pulmón. El control preventivo se realiza inicialmente a través de la prueba del antígeno prostático específico (PSA).Las nuevas guías médicas indican realizar una resonancia magnética ante un nivel de PSA elevado antes de proceder a una biopsia. Este método permite detectar tumores agresivos con precisión y evita intervenciones invasivas en casos donde no se identifica riesgo.



La combinación de imagenología mejora la tasa de éxito en el diagnóstico temprano del cáncer. Se considera caída patológica de cabello cuando la pérdida diaria supera las 100 unidades de forma constante y evidente. La alopecia hereditaria se produce porque la dihidrotestosterona ataca los folículos pilosos, provocando su atrofia y el cese del crecimiento.

Fármacos como el finasteride y el minoxidil son los únicos con eficacia probada bajo supervisión médica. La anorexia masculina se manifiesta a través de la restricción alimentaria y la práctica compulsiva de ejercicio físico de alta intensidad. Este trastorno afecta a hombres de diversas edades y suele estar ligado a problemas de baja autoestima y presión social. El tratamiento basado en psicoterapia es el método fundamental para lograr la recuperación y la autoaceptación.