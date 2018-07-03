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Blu Radio  / Testosterona

Testosterona

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    Parte íntima hombre, referencia
    Foto: Pexels
    Salud

    Déficit de testosterona, un diagnóstico más común de lo que se cree: síntomas, causas y tratamientos

    El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en la población masculina a nivel internacional después del de pulmón.

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    Laurel Hubbard
    Foto:AFP
    Deportes

    Una halterófila transgénero podría ser la primera en participar en los Juegos Olímpicos

    Laurel Hubbard, que compitió en sus inicios con el nombre de Gavin, ya fue la primera deportista transgénero en competir en unos Juegos de la Commonwealth, en 2018 en Australia.

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    Foto: AFP
    Deportes

    El director del Sky en 2011, culpable por comprar sustancias dopantes

    Richard Freeman, ha sido declarado culpable por comprar testosterona, una sustancia prohibida, a sabiendas que era para dopar a un corredor.

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    Foto referencia AFP
    Sociedad

    ¿Obsesionado por usar cosas de marca? Estudio culpa a la testosterona

    Tener productos prestigiosos es una estrategia para mostrar su rango en el seno de la sociedad humana, asegura.

  • 301319_BLU Radio. Actores de 'Testosterona Pink' - Foto: BLU Radio
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    Entretenimiento

    ‘Testosterona Pink’ y ‘Tarde lo conocí’, nominados a los Premios India Catalina

    Las exitosas producciones del Canal Caracol están nominadas en varias categorías de estos premios.

  • 294258_Blu Radio. Testosterona Pink / Foto: captura de video
    Blu Radio. Testosterona Pink / Foto: captura de video
    Entretenimiento

    Testosterona Pink, serie web que ‘la saca del estadio y del closet’ en Caracol Next

    Esta novedosa y muy divertida historia se contará en 9 capítulos publicados en YouTube y www.caracoltv.com.

  • 22585_franz
    franz
    Humor

    No más regaños: razón por la que hombres no se fijan cuando mujer cambia de look

    Mabel Cartagena, miembro de la mesa de Voz Populi, mencionó un estudio realizado en Holanda en el que se descubrió la razón por la que los hombres no se dan cuenta de muchos cambios físicos de las mujeres.

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