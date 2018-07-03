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Testosterona
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Déficit de testosterona, un diagnóstico más común de lo que se cree: síntomas, causas y tratamientos
El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en la población masculina a nivel internacional después del de pulmón.
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Una halterófila transgénero podría ser la primera en participar en los Juegos Olímpicos
Laurel Hubbard, que compitió en sus inicios con el nombre de Gavin, ya fue la primera deportista transgénero en competir en unos Juegos de la Commonwealth, en 2018 en Australia.
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El director del Sky en 2011, culpable por comprar sustancias dopantes
Richard Freeman, ha sido declarado culpable por comprar testosterona, una sustancia prohibida, a sabiendas que era para dopar a un corredor.
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¿Obsesionado por usar cosas de marca? Estudio culpa a la testosterona
Tener productos prestigiosos es una estrategia para mostrar su rango en el seno de la sociedad humana, asegura.
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‘Testosterona Pink’ y ‘Tarde lo conocí’, nominados a los Premios India Catalina
Las exitosas producciones del Canal Caracol están nominadas en varias categorías de estos premios.
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Testosterona Pink, serie web que ‘la saca del estadio y del closet’ en Caracol Next
Esta novedosa y muy divertida historia se contará en 9 capítulos publicados en YouTube y www.caracoltv.com.
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No más regaños: razón por la que hombres no se fijan cuando mujer cambia de look
Mabel Cartagena, miembro de la mesa de Voz Populi, mencionó un estudio realizado en Holanda en el que se descubrió la razón por la que los hombres no se dan cuenta de muchos cambios físicos de las mujeres.