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La maldición que persigue a Brasil desde que ganó el Mundial de 2002

Brasil cayó ante Noruega en el Mundial 2026 y extendió su mala racha en fases KO ante selecciones europeas.

Vinícius Júnior
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Brasil volvió a despedirse de una Copa del Mundo antes de lo esperado. La derrota del equipo de Ancelotti por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó la eliminación del pentacampeón, sino que amplió una tendencia que persigue al 'Scratch' desde la conquista del título en 2002.

La 'Canarinha' se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales que encadena siete eliminaciones consecutivas en rondas de eliminación directa frente a selecciones de una misma confederación. En todos, sus verdugos han sido equipos europeos.

La mala racha de la verdeamarela comenzó en los cuartos de final de Alemania 2006, cuando cayó derrotado ante la Francia de Zinedine Zidane. Posteriormente llegaron las eliminaciones frente a Países Bajos en Sudáfrica 2010, Alemania en las semifinales de Brasil 2014, nuevamente Países Bajos en el partido por el tercer puesto de ese mismo torneo, Bélgica en Rusia 2018, Croacia en Catar 2022 y, ahora, Noruega en el Mundial 2026.

¿Cuál es la racha negativa de Brasil en las fases KO del Mundial?

Desde que levantó la Copa del Mundo en 2002 en Japón, Brasil no ha logrado romper el dominio de las selecciones europeas en los partidos de eliminación directa.

Las siete derrotas consecutivas fueron ante: Francia (2006), Países Bajos (2010), Alemania (2014), Países Bajos (partido por el tercer puesto de 2014), Bélgica (2018), Croacia (2022)y Noruega (2026).

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Este registro negativo de la máxima ganadora de las Copas del Mundo representa una marca inédita en la historia del torneo, ya que ninguna otra selección había acumulado siete eliminaciones consecutivas frente a equipos de una misma confederación.

Sin embargo, la eliminación brasileña frente a Noruega también puso fin a otro registro de larga duración para la 'Canarinha'.

Brasil quedó fuera de los ocho mejores equipos de una Copa del Mundo por primera vez desde Italia 1990. Hasta la edición de 2022 había enlazado ocho Mundiales consecutivos alcanzando, al menos, los cuartos de final.

Puede leer:

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Así fueron los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y clasificó a cuartos del Mundial

Halland.
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Con un doblete de Haaland, Noruega elimina a Brasil en octavos del Mundial 2026

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