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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Así fueron los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y clasificó a cuartos del Mundial

Así fueron los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y clasificó a cuartos del Mundial

El Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

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Noruega anotó dos goles ante Brasil, quien resultó eliminado del mundial.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentaron este domingo 5 de julio en Nueva Jersey. Este compromiso corresponde al tercer duelo de los octavos de final de la Copa Mundo 2026, abriendo la actividad de la segunda jornada de la fase de eliminación directa en territorio estadounidense. Allí, los vikingos se llevaron la victoria con dos tantos del jugador estrella de la selección nórdica.

Adiós al sueño del sexto título mundial, el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales, enfrentarán el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra, que chocan este domingo en el Estadio Azteca.

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