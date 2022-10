Denuncian que mujer fallecida habría contraído COVID-19 en Policlínico del Olaya

Muchas preguntas y pocas respuestas tiene la familia de Nancy Arango, una mujer de 49 años, quien falleció en el Policlínico del Olaya, producto de una neumonía y un posible contagio de COVID.19.

Publicidad

Angie Molano, hija de la paciente, aseguró que la mujer, quien tenía un cáncer en su sangre, fue remitida en la madrugada del 25 de marzo por una retención de líquidos que debía ser tratada con un drenaje. El procedimiento no se pudo realizar por su condición médica y desde ese día quedó hospitalizada en el centro asistencial.

Le puede interesar: Coronavirus en Colombia: 127 nuevos casos, ya son 2.979 contagiados en el país

“El 2 de abril me dijeron que debían aislarla por protocolos. Le hicieron una prueba de COVID-19 y desde ese día no me volvieron a dejar ver a mi mamá. El 11 de abril la remiten a la UCI a la cama 13, porque presentaba una neumonía”, le contó Molano a Blu Radio.

Los familiares de la mujer, aseguran que antes de su muerte, Nancy les habría manifestado que fue sometida a una segunda prueba de COVID-19. Sin embargo, los resultados de estas pruebas no habrían sido comunicados por parte de la entidad médica.

Publicidad

Le puede interesar: ONU advierte sobre el duro impacto de la pandemia del coronavirus en Colombia

“Cuando me entregan el paz y salvo de mi mamá, me dicen que ella fallece por un probable contagio del COVID-19, a mi no me sirve un caso probable, yo necesito que me digan por qué murió mi mamá”, manifestó Molano.

Publicidad

Las autoridades sanitarias ordenaron la cremación del cuerpo de Nancy Arango por las sospechas de contagio con la COVID-19, su familia, sin embargo, espera que se hagan los estudios para que se esclarezca si la mujer contrajo la enfermedad en el hospital.