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Blu Radio  / Salud  / Día Mundial de la Salud: la importancia de proteger a los médicos y enfermeros

Día Mundial de la Salud: la importancia de proteger a los médicos y enfermeros

Las jornadas del personal médico pueden superar las 12 horas continuas, por lo que es indispensable el uso de implementos correctos y seguros para evitar contacto con agentes contaminantes.

Día Mundial de la Salud: la importancia de proteger a los médicos y enfermeros
Día Mundial de la Salud: la importancia de proteger a los médicos y enfermeros
Foto: Meta IA, referencia
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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