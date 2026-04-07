Día Mundial de la Salud: la importancia de proteger a los médicos y enfermeros

En el marco del Día Mundial de la Salud, cobra relevancia una discusión que suele pasar desapercibida dentro del sistema sanitario: las condiciones en las que trabajan médicos y enfermeros. En Colombia, los profesionales de la salud pueden superar las 12 horas continuas, lo que evidencia la alta presión sobre este personal.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que estudios de la Universidad de Cambridge han encontrado que hasta el 97% de los uniformes del personal sanitario pueden contener microorganismos, y entre un 12 % y un 28 % albergar patógenos potencialmente relevantes. Estos datos refuerzan la idea de que la ropa de trabajo en entornos clínicos cumple un papel clave en la bioseguridad, al influir directamente en la exposición y posible propagación de agentes infecciosos.

En respuesta a estos desafíos, existen materiales diseñados en Lafayette para actuar como barreras antifluidos que reducen el contacto con agentes contaminantes, así como telas con propiedades antimicrobianas que ayudan a controlar la proliferación de bacterias. Estas innovaciones no solo buscan proteger al personal de salud, sino también reforzar los protocolos sanitarios dentro de hospitales y clínicas.

A ello se suman avances orientados a mejorar la experiencia física de quienes utilizan estas prendas. De igual forma, tecnologías que regulan la temperatura corporal y gestionan la humedad contribuyen a mantener condiciones más estables durante largas jornadas, reduciendo la fatiga y favoreciendo el rendimiento.



Finalmente, la innovación en uniformes médicos también empieza a integrar criterios de sostenibilidad, con el uso de materiales reciclados y procesos de producción más eficientes.