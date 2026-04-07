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Blu Radio  / Salud  / Pagos atrasados golpean a trabajadores de la salud: Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca

Pagos atrasados golpean a trabajadores de la salud: Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca

Profesionales del sector enfrentan retrasos de hasta seis meses en honorarios, en medio de una crisis financiera estructural que, según denuncias, se ha intensificado en los últimos años y afecta directamente la atención a pacientes.

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