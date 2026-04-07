Pagos atrasados golpean a trabajadores de la salud: Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca

Los retrasos en el pago de salarios y honorarios a médicos y demás profesionales de la salud se han convertido en una de las principales preocupaciones del sector en Colombia. La problemática, que no es nueva, ha alcanzado niveles más críticos en los últimos años debido al deterioro financiero del sistema.

De acuerdo con Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, los trabajadores de la salud se han convertido en el eslabón más débil dentro de la cadena de deudas que involucra a aseguradores y prestadores. Las cifras evidencian la magnitud del problema: las deudas de las EPS con clínicas y hospitales se ubican entre los 24 y 33 billones de pesos, según reportes de organismos de control y asociaciones del sector.

Esta situación ha generado un efecto dominó. Las instituciones prestadoras, al no recibir oportunamente los recursos, acumulan retrasos con proveedores y, especialmente, con su personal. Actualmente, se reportan clínicas y hospitales que adeudan entre tres y seis meses de pagos a médicos, enfermeros y otros trabajadores.

El panorama se agrava con casos en los que incluso no se están realizando aportes a la seguridad social de los empleados, lo que compromete la protección básica de quienes atienden a los pacientes. A esto se suma el cierre de servicios en varias instituciones, lo que deriva en despidos y en deudas laborales que, en algunos casos, terminan siendo conciliadas por valores inferiores o llevadas a procesos judiciales que pueden tardar años.



Médicos en cirugía Foto: ImgFX, referencia

Aunque históricamente han existido retrasos en los pagos dentro del sistema, los representantes del sector advierten que el fenómeno actual es mucho más generalizado. Como ejemplo, señalan que en Antioquia las deudas con trabajadores de la salud superan los 400.000 millones de pesos, reflejando una acumulación significativa en los últimos dos o tres años.

Desde el gremio médico se insiste en que esta crisis impacta directamente la calidad del servicio, ya que recae sobre quienes están en la primera línea de atención. En ese sentido, hacen un llamado al Gobierno nacional para que atienda las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud y garantice los recursos necesarios para su funcionamiento.

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La advertencia es clara: sin una solución estructural que asegure el flujo de recursos, la presión seguirá recayendo sobre el talento humano en salud, con consecuencias tanto para los trabajadores como para los pacientes.