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Blu Radio  / Salud  / Gobierno dice que no hay desabastecimiento: siguen fallas en entrega de medicamentos de salud mental

Gobierno dice que no hay desabastecimiento: siguen fallas en entrega de medicamentos de salud mental

Medicamentos clave para salud mental y epilepsia presentan fallas en su entrega, mientras crece la alerta por riesgos de desabastecimiento en medio de deudas dentro del sistema de salud; sin embargo, el Gobierno insiste en que no hay desabastecimiento generalizado.

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