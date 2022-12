Director de la OMS se quebró y lloró durante una reunión acerca del COVID-19

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sacudió al mundo durante una emotiva reunión virtual en la que no pudo contenerse y lloró.

“Mis amigos, no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia como un mundo dividido. El virus prospera en la división, pero se frustra cuando nos unimos”, dijo el dirigente mundial visiblemente conmovido.

"Solo una acción agresiva combinada con la unidad nacional y la solidaridad mundial pueden revertir la trayectoria de la pandemia", agregó.

La OMS hizo un llamado a una decidida acción de las autoridades sanitarias, advirtiendo que el número de casos se ha "duplicado con creces en las últimas seis semanas".

El jefe de la OMS insistió una vez más en la importancia de aplicar pruebas de detección, rastrear los casos y aislar a los pacientes "para romper las cadenas de transmisión".

La región de América Latina y el Caribe se convirtió este lunes en la segunda más afectada del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus en número de muerto detrás de Europa, con más de 144.000 decesos oficialmente registrados.

Con 144.758 muertos declarados el 13 de julio, la región supera el saldo de Estados Unidos y Canadá (144.023 decesos acumulados), y se ubica detrás de Europa, que registra 202.505 muertos.

Brasil es el país más afectado de la región, con 72.100 decesos (sobre 1.864.681 casos), es decir casi la mitad del total para América Latina.

Luego de Brasil, se ubican México (35.006), que superó a Italia en número de decesos para ubicarse en el cuarto lugar en el mundo, Perú (11.870) y Chile (6.979).

América Latina ha registrado más de 3.370.000 casos, lo que la convierte en la segunda región más afectada del mundo, justo detrás de Estados Unidos y Canadá (más de 3.400.000).

Según algunos expertos, el número oficial total de muertos por COVID-19 en América Latina está subestimado.

Michael Ryan, otro funcionario de la OMS, llamó a las autoridades a que "eliminen rápidamente los focos de infección" para evitar el confinamiento de países enteros.

