Distrito admite que faltan 700 monitores para UCI en Bogotá

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, manifestó que luego de superar el tema de los ventiladores y del personal médico para garantizar la atención de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, ahora los esfuerzos de la Administración Distrital se enfocarán en conseguir al menos 700 monitores, los cuales se espera que comiencen a llegar desde esta semana.

“Hoy nos hacen falta monitores, porque un ventilador no se puede poner a funcionar solo, necesita un monitor que es otro aparato que nos está llegando poco a poco. En estos momentos estamos a la espera de 700 monitores que nos deben llegar entre esta semana y la otra”, manifestó el funcionario.

El secretario dijo que desde hace un mes en la ciudad se vienen instalando 20 UCI al día, pero a medida que avanza la instalación existen otros elementos que comienzan a escasear y que se requieren para completar el funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo; admitió que este es un reto que la administración tiene hoy en día.

Gómez no confirmó si las localidades de Usaquén, Teusaquillo o La Candelaria tendrán cuarentena, pero sí manifestó que en lo que resta del año, los siete millones de personas que habitan en la ciudad no podrán estar al mismo tiempo en las calles, por eso dijo que se seguirá manteniendo el 60% de la movilidad total de personas en la capital.

Enfatizó además que la Secretaría se encuentra verificando hospital por hospital y clínica por clínica la disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos.

“En Bogotá no se están escondiendo camas, no hay ninguna clínica en Bogotá particular o pública que pueda tener 10 camas y diga que solo tiene 5 disponibles”, dijo, y añadió que la auditoria de las UCI continuará para garantizar la atención.

