El drama de una colombiana en Islas Canarias en medio de emergencia por coronavirus

Paola Valdivieso tiene 36 años, es gestora cultural y productora musical de Bogotá. Llegó a la isla La Palma, en las Islas Canarias, para asistir a un festival de mujeres en la música al que la habían invitado hace un año. Sin embargo, las dos semanas que había planeado de viaje se convirtieron en un mes de aislamiento en el archipiélago español.

“Cuando llegue había pasado el 8M, fue una congregación enorme. Dicen que fue la que hizo que explotara el nivel de contagios. El festival se cancela cuando las cosas no estaban tan desbordadas en la isla y desde entonces he sido acogida por una de las organizadoras del festival y su familia’’, afirma la colombiana.

Valdivieso también asegura que por parte del Gobierno colombiano no ha recibido mayor ayuda. Dice que más allá de haber recibido un correo de la Cancillería agradeciéndole por contar el caso, en el que le manifestaron que tenía un numero de radicado, no he recibido otra respuesta.

Mientras que el consulado de Las Palmas de Gran Canaria le sugirió buscar ayuda con iglesias o con la Cruz Roja porque no tenían los suficientes recursos para ayudarle.

Esta colombiana hace parte de una red de cientos de colombianos que al igual que ella están varados por el mundo.

"Sé de cien colombianos que están en la India, también de casi 30 personas que están varadas en Suiza, otra chica que está en Sudáfrica y de otras chicas que están en Camboya en una situación bastante complicada’’, indicó.

Su vuelo de regreso programado para el 23 de marzo fue cancelado y por ahora no hay ninguna opción de regreso a su casa.

Paola Valdivieso afirma que lo que más necesitan los colombianos que están varados en el exterior es ayudas de alimentación y acompañamiento social ‘‘porque mucha gente está afectada a nivel psicológico en este momento’’.

