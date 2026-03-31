El fenómeno que impacta a una de cada tres colombianas durante su menstruación, según estudio

En Colombia, una de cada tres mujeres vive su menstruación bajo un estado de alerta constante, marcado por la desconfianza en los productos de protección. Así lo revela un estudio de Nosotras, que identifica la llamada hipervigilancia menstrual como un fenómeno silencioso pero de alto impacto. Esta condición afecta a cerca de 17,3 millones de personas en el país, quienes ajustan sus rutinas diarias por temor a filtraciones o accidentes, limitando su libertad de movimiento y su bienestar.

La hipervigilancia menstrual se traduce en un monitoreo constante del cuerpo, acompañado de preocupación permanente por evitar manchas. Este comportamiento genera microestrés y afecta la concentración, interfiriendo en actividades cotidianas como el trabajo, el estudio o la vida social. Más allá de lo físico, se trata de una carga mental que condiciona la experiencia del ciclo menstrual y reduce la tranquilidad con la que muchas mujeres viven estos días.

El impacto de esta realidad es evidente: el 7,2 % de las personas ha tenido que detener sus actividades por no sentirse suficientemente protegida durante su periodo. Esta situación refleja una brecha entre las necesidades reales y las soluciones disponibles, en un contexto donde todavía persisten tabúes y desinformación alrededor de la menstruación. De hecho, solo el 51,3 % de las personas conoce las distintas alternativas para gestionar su ciclo, lo que evidencia la necesidad de mayor educación y acceso a información.

Frente a este panorama, la innovación en productos de cuidado femenino busca responder a estas preocupaciones. Desde Nosotras, con el desarrollo de tecnologías como Smart Protect, se busca reducir el riesgo de accidentes.

