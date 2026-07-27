El hospital del futuro apuesta por la inteligencia de los datos para mejorar las decisiones clínicas

La transformación del sistema de salud avanza hacia un modelo en el que la conectividad entre equipos médicos, el análisis de datos y la interoperabilidad serán determinantes para mejorar la atención de los pacientes. En ese escenario, la tecnología deja de ser un complemento para convertirse en un elemento central en la toma de decisiones clínicas y en la optimización de los recursos hospitalarios.

El crecimiento de la demanda de servicios médicos, el envejecimiento de la población y la necesidad de hacer un uso más eficiente de la infraestructura existente han impulsado una nueva visión del hospital del futuro. Según la compañía alemana Dräger, especializada en tecnología médica y de seguridad, la clave estará en integrar de manera segura personas, dispositivos, información clínica y sistemas hospitalarios para facilitar una atención más rápida, precisa y coordinada.

La interoperabilidad será clave para la atención médica

La empresa, que cuenta con más de 130 años de trayectoria y 17 años de presencia en Colombia, destacó que durante 2025 destinó 325,4 millones de euros a investigación y desarrollo de nuevas soluciones médicas. Además, dispone de un laboratorio de innovación de 2.400 metros cuadrados en Lübeck, Alemania, donde desarrolla tecnologías enfocadas en el cuidado crítico y la seguridad hospitalaria.



De acuerdo con la compañía, la interoperabilidad permitirá que la información clínica esté disponible de forma oportuna para el personal médico, fortaleciendo la coordinación entre distintas áreas asistenciales y facilitando decisiones basadas en datos.

No obstante, advierte que la transformación digital no depende únicamente de incorporar nuevos equipos. También requiere procesos organizados, capacitación del personal, mantenimiento, soporte técnico, ciberseguridad y una adecuada gestión del cambio para que la tecnología genere resultados concretos.

"La innovación en salud solo genera valor cuando está al servicio de las personas. Integrar tecnología, datos y procesos permite fortalecer la seguridad del paciente, optimizar el trabajo de los equipos clínicos y responder de manera más eficiente a los desafíos que enfrentan hoy las instituciones de salud", afirmó Paulo Pinto, CEO de Dräger para Latinoamérica.

Hospitales. AFP.

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Atención neonatal y cuidado crítico, entre los principales desafíos

Uno de los escenarios donde esta evolución tecnológica cobra mayor relevancia es la atención neonatal. Cada año nacen aproximadamente 15 millones de bebés prematuros en el mundo, lo que equivale a uno de cada diez nacimientos. Gracias a los avances médicos, actualmente más del 90 % de estos recién nacidos logra sobrevivir.

En estos casos, disponer de información clínica en tiempo real y mantener una monitorización continua resulta determinante para responder oportunamente ante cualquier complicación.

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La compañía también señala que la digitalización está transformando áreas como los quirófanos y las unidades de cuidado intensivo (UCI), donde la integración de datos puede contribuir a mejorar la seguridad del paciente y reducir eventos adversos.

Según Dräger, una de cada tres cirugías realizadas en el mundo utiliza tecnología desarrollada por la empresa. Asimismo, las primeras evaluaciones de sus soluciones digitales muestran una reducción cercana al 35 % de los eventos adversos durante procedimientos quirúrgicos, además de ahorros potenciales de hasta el 96 % en el consumo de agentes anestésicos inhalados, óxido nitroso y oxígeno.

Equipos desconectados y exceso de alarmas siguen siendo un reto

Uno de los principales problemas identificados en las unidades de cuidados intensivos es la falta de integración entre los dispositivos médicos.

La compañía asegura que hasta el 75 % de los equipos de una UCI permanecen desconectados, lo que limita el aprovechamiento de la información clínica y aumenta la carga operativa para el personal sanitario.

A esto se suma otro desafío: una sola cama hospitalaria puede generar hasta 350 alarmas diarias, de las cuales cerca del 90 % no tienen relevancia clínica, situación que incrementa el riesgo de fatiga por alarmas y dificulta la identificación de eventos verdaderamente críticos.

"Sabemos que hasta el 75 % de los equipos médicos de una UCI no están conectados, lo que limita el aprovechamiento de la información clínica y aumenta la complejidad operativa. Además, pueden registrarse hasta 350 alarmas por cama al día, de las cuales cerca del 90 % son clínicamente irrelevantes. La integración de sistemas y el análisis inteligente de los datos permiten reducir esta carga y apoyar una atención más eficiente y segura", explicó Gildardo Salgado, Managing Director de Dräger para Colombia y Centroamérica.

Cuarto UCI en hospital Foto: referencia, Flow

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Dräger presentará sus innovaciones en Meditech 2026

Como parte de esta estrategia, Dräger participará en Meditech 2026, feria especializada del sector salud que se realizará entre el 28 y el 31 de julio. Durante el evento, la empresa exhibirá tecnologías enfocadas en fortalecer el cuidado crítico, la monitorización, la telemetría y los procedimientos quirúrgicos.

Entre las soluciones que llevará al encuentro se encuentran el ventilador para transporte Oxylog 600, el humidificador respiratorio Aquapor H300, el monitor portátil de telemetría Vista T100, la nueva generación de lámparas quirúrgicas Polaris y el sistema digital Access and Control Package (ACP), diseñado para facilitar el acceso a la información clínica y habilitar funciones remotas de monitorización.

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La compañía indicó que estas tecnologías estarán disponibles para demostraciones durante la feria, donde especialistas mostrarán cómo la integración de dispositivos, datos y sistemas puede contribuir a fortalecer la eficiencia hospitalaria y mejorar la atención centrada en el paciente.