"El ombligo puede salvar vidas": experta explica para qué sirve, riesgos y cuidados

Muchas personas lo ven como una marca en el abdomen, pero el ombligo cumple funciones clave desde el desarrollo humano y tiene implicaciones médicas fundamentales. Así lo explicó la especialista Viviana Aguirre, en En Blu Jeans de Blu Radio, quien destacó su papel desde el embarazo hasta la vida adulta.

"El ombligo pues es el vínculo que existe entre el embrión y la madre y por ahí van a pasar los nutrientes y el oxígeno hacia nosotros pues no lo podemos tomar tan literal que los niños se imaginan que el nutriente le va pasando directamente el alimento al niño, pero sí va pasando como el filtrado de lo que necesita él para crecer y sobrevivir", señaló la experta.

Pero más allá de esa función inicial, Aguirre señaló que su importancia continúa incluso después del nacimiento.

"El ombligo puede hasta salvar vidas... esas células que están dentro del cordón umbilical son células madre... y son utilizadas hoy en día para hacer trasplantes", explicó.



Por otro lado, resaltó su utilidad en la práctica médica.

Además, resaltó su utilidad en la práctica médica. "Para nosotros los cirujanos es muy importante es que es una vía de acceso a la cavidad abdominal... Es un sitio por el que nosotros usualmente ingresamos muy fácil cuando vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva como la laparoscopia", afirmó.

Sobre su apariencia, la especialista indicó que no todos los ombligos son iguales y que algunas variaciones pueden estar relacionadas con condiciones médicas. "Si vemos un defecto, si vemos como un abombamiento, algo que protruya por ahí, es porque no se cerró el anillo y eso sería una hernia umbilical", advirtió, aclarando que en muchos casos puede corregirse con el tiempo en los niños.

Publicidad

También desmintió prácticas comunes en el cuidado de los bebés. “El uso de botones o fajeros no ayuda a cerrar el ombligo y puede lastimar la piel del bebé”, aseguró.

En cuanto a los cuidados diarios, hizo énfasis en la higiene. “El ombligo se debe lavar como cualquier otra parte del cuerpo, porque puede acumular suciedad y convertirse en un foco de bacterias”, explicó.

Finalmente, Aguirre recordó que, aunque en la adultez su función es principalmente estética, sigue siendo una zona importante del cuerpo. “El ombligo ya no cumple una función vital, pero sí tiene implicaciones médicas y cosméticas que los pacientes valoran mucho”, concluyó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: