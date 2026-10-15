El paso olvidado del skincare: cómo elegir el tónico ideal según la piel

En los minutos posteriores a la limpieza facial suele presentarse un momento determinante para la salud del rostro. Aunque la atención comúnmente se enfoca en elegir un buen limpiador o una crema hidratante, la etapa posterior al lavado puede marcar una gran diferencia en una adecuada rutina de cuidado.
Tras retirar el maquillaje, el protector solar o la suciedad acumulada durante el día, es bastante frecuente experimentar una sensación de tirantez que muchas personas asocian con la resequedad. Ante esta necesidad, los tónicos faciales han resurgido para ocupar un lugar central dentro del skincare.
Publicidad
Según explica Ximena Rodríguez, experta en belleza de Ringana, la función principal del tónico consiste en ayudar a que la piel recupere parte de la hidratación perdida durante la limpieza, aportar confort y preparar la tez para los productos que se aplicarán posteriormente.
No obstante, la especialista aclara que no todos los tónicos funcionan de la misma manera.
La revolución de los activos botánicos
La evolución del skincare ha impulsado el desarrollo de fórmulas avanzadas con ingredientes que anteriormente estaban restringidos a laboratorios especializados. Entre estos componentes destacan:
- Células madre vegetales de noni: Estudiadas por su capacidad para ayudar a mantener el equilibrio del microbioma cutáneo y mejorar el aspecto visible de los poros.
- Zinc PCA: Utilizado en formulación cosmética por su facultad para regular el exceso de sebo mientras conserva la hidratación natural, lo que lo convierte en un aliado para pieles mixtas o grasas.
- Extractos botánicos tradicionales: Plantas como el hamamelis, el tomillo, el ciprés y la cola de caballo reaparecen en formulaciones modernas gracias a sus reconocidas propiedades tonificantes y purificantes.
Esta tendencia se refleja en el mercado colombiano con alternativas de cuidado diario para pieles mixtas o grasas, como el Fresh Toner Pure, el cual combina agua de hierba gatera con células madre de noni.
Tres claves fundamentales para elegir el tónico adecuado
Más allá de la marca o del costo del producto, existen tres aspectos esenciales que conviene evaluar antes de integrar un tónico a la rutina diaria:
- Hidratación real sin tirantez: Debe aportar humedad efectiva sin dejar sensación de resequedad después de su aplicación.
- Atención a necesidades específicas: La fórmula debe responder al tipo de piel de cada persona, ya que quien presenta tendencia al brillo y a las imperfecciones requiere un cuidado diferente al de alguien con piel sensible o seca.
- Protección de la barrera cutánea: Es clave buscar una combinación de extractos vegetales que ayude a controlar el exceso de grasa y a fortalecer la barrera de la piel, especialmente en rostros mixtos, grasos o con tendencia a imperfecciones.