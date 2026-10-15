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Blu Radio  / Salud  / Por primera vez en Caquetá: implantan una válvula cardíaca sin cirugía abierta

Por primera vez en Caquetá: implantan una válvula cardíaca sin cirugía abierta

Un hecho histórico que logró un profesional de la clínica medilaser de Florencia y que marca un avance importante en la salud del departamento.

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Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de oct, 2026

La Clínica Medilaser de Florencia marcó un hito en la medicina del Caquetá al realizar, por primera vez en el departamento, un implante percutáneo de válvula aórtica, un procedimiento cardiovascular mínimamente invasivo que permite tratar determinados casos de enfermedad valvular sin necesidad de recurrir a una cirugía de corazón abierto.

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Según explicó Héctor Ortiz, cardiólogo intervencionista de la Clínica Medilaser y responsable de este procedimiento, la intervención consiste en implantar una válvula biológica, elaborada con tejido de origen animal, generalmente porcino o bovino, que reemplaza la función de la válvula aórtica enferma. Para ello, se introduce un catéter a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón, donde se instala la nueva válvula.

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Foto. suministrada

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Esta técnica permite tratar a pacientes con estenosis aórtica, una enfermedad que provoca el estrechamiento de la válvula y dificulta el flujo de sangre desde el corazón hacia el resto del organismo.

El especialista Héctor Ortiz indicó que el primer paciente intervenido fue un hombre de 82 años, quien permaneció tres días hospitalizado y presentó una evolución favorable, sin complicaciones asociadas al procedimiento.

Esta intervención representa un avance significativo en la capacidad médica del departamento y abre nuevas posibilidades para los pacientes que requieren este tipo de atención especializada. Además, podría evitar que algunas personas tengan que desplazarse hasta ciudades como Cali, Bogotá o Medellín para acceder a este procedimiento.

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