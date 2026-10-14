¿Puede la tecnología salvar al sistema de salud colombiano? Expertos señalan cuatro desafíos

La transformación digital aparece como una de las principales oportunidades para enfrentar algunos de los problemas que atraviesa el sistema de salud colombiano. Sin embargo, incorporar tecnología no sería suficiente para resolver una crisis marcada por dificultades financieras, brechas territoriales, desafíos regulatorios y limitaciones en el acceso a los servicios. Esa fue una de las principales conclusiones del panel “Los 4 Retos Críticos de la Salud”, realizado durante el Doctoralia Connect 2026, en Bogotá.

El encuentro reunió a Alejandro Gaviria, economista y exministro de Salud; Martha Lucía Ospina Ramírez, presidenta ejecutiva de la Red Hospitalaria Méderi; Julián Alfredo Fernández Niño, ex subsecretario de Salud Pública de Bogotá; y Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia.

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Tecnología, pero con integración

Uno de los principales desafíos está en lograr que las diferentes herramientas y sistemas de información puedan comunicarse entre sí. Para los expertos, la transformación digital debe ir mucho más allá de las consultas por videollamada y avanzar hacia una integración real de los procesos clínicos y administrativos.

“Hicimos millones de consultas de telemedicina en el COVID, consultas que fueron episódicas y no tienen en realidad el fondo de la verdadera telemedicina. No nos engañemos pensando que tener un hospital digital es tener historia clínica electrónica. Claramente no lo es”, señaló Ospina Ramírez.

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La interoperabilidad podría facilitar el acceso a información médica y contribuir a reducir las barreras geográficas, especialmente en regiones donde existe escasez de especialistas. En ese escenario, la telemedicina, el internet de las cosas y otras herramientas digitales podrían ampliar la capacidad de atención.

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Sistema de salud en Colombia Foto: AFP

Inteligencia artificial y papel del médico

La inteligencia artificial también plantea oportunidades para apoyar diagnósticos y automatizar tareas, aunque los expertos advirtieron que su implementación debe preservar el papel del profesional.

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“La potencialidad es enorme. Pero si ese médico no se ubica en algún lugar significativo en esa cadena, lo que vamos a tener es una pérdida del valor de la medicina”, afirmó Fernández Niño.

Inteligencia Artificial. Fotografía de referencia tomada de Magnific.

El reto financiero y regulatorio

La tecnología, además, debe desarrollarse en un sistema capaz de sostener financieramente su operación. El flujo de recursos, la conciliación de deudas y las condiciones económicas de los prestadores siguen siendo asuntos centrales.

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A estos desafíos se suman la necesidad de fortalecer la salud pública y la prevención, mejorar la articulación entre prestadores públicos y privados y establecer reglas claras que generen confianza y seguridad jurídica.

En ese contexto, la tecnología puede ser una herramienta para transformar el sistema, pero no una solución aislada. El desafío será conseguir que la digitalización se traduzca en una atención más oportuna, accesible y eficiente, sin perder de vista al paciente ni el papel de los profesionales de la salud.