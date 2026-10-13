Asesinaron a tres hombres en una discoteca de Caquetá; otro más resultó herido

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de El Paujil, Caquetá. En la madrugada del lunes 12 de octubre, hombres armados habrían ingresado a una discoteca ubicada en el casco urbano y disparado contra las personas que se encontraban en el establecimiento nocturno. El ataque dejó tres hombres muertos y uno más herido.

Las víctimas fueron identificadas como Franklin Fabián Collazos, de 34 años; Didier Romero Varela, de 38, y Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, de 34 años. Se conoció que dos de ellos eran cuñados.

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Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. Asimismo, trascendió que el establecimiento nocturno habría reabierto sus puertas este fin de semana, luego de permanecer sellado durante varios días.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.