Tribunal ordena a Carlos Carrillo rectificar señalamientos contra Carlos Trujillo por caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rectificar las afirmaciones públicas con las que vinculó al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo González con presuntos hechos de corrupción en esa entidad. La decisión establece que el funcionario deberá reconocer expresamente que no cuenta con pruebas que relacionen al excongresista con esos hechos.

La determinación se produjo tras una acción de tutela presentada por Trujillo, quien alegó que las declaraciones de Carrillo vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En segunda instancia, la Sala Civil de Decisión del Tribunal revocó parcialmente una sentencia del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá y amparó los derechos del exsenador a la rectificación, la honra y el buen nombre.

Carlos Carrillo Foto: UNGRD

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En la orden judicial, el Tribunal dispuso que Carrillo debe cumplir la rectificación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia. Además, estableció que deberá hacerlo en condiciones de equidad y con un despliegue equivalente al de las publicaciones originales en las que realizó los señalamientos.

La providencia señala expresamente “En la rectificación deberá indicar expresamente que no cuenta con evidencia ni elemento probatorio que vincule al accionante con tales hechos”. La instrucción se refiere a las afirmaciones públicas mediante las cuales el exdirector de la UNGRD relacionó a Trujillo con presuntos actos de corrupción en la entidad.



Uno de los episodios examinados ocurrió el 10 de julio de 2026, durante una entrevista con el programa de Juanpis González, cuando Carrillo se refirió al exsenador como “el cerebro del desfalco de la UNGRD”. En otras entrevistas con medios de comunicación, también había hablado de Trujillo como una figura vinculada a la entidad.

Sin embargo, el Tribunal tuvo en cuenta las declaraciones que Carrillo entregó el 16 de octubre de 2024 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia, el entonces director de la UNGRD reconoció que su conocimiento sobre la posible participación del exsenador era indirecto y provenía de publicaciones periodísticas.

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“Su señoría, mi conocimiento es indirecto a través de información publicada por distintas fuentes de prensa, y de medios de comunicación. No tengo un conocimiento directo. Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia”, manifestó Carrillo ante la Corte Suprema.

La orden del Tribunal exige que la rectificación tenga una difusión equivalente a la de los señalamientos originales y que aclare la ausencia de elementos probatorios que vinculen a Trujillo con los presuntos hechos de corrupción.