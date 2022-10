El testimonio de una villavicense que le ganó la batalla al coronavirus

Sigue conociendose testimonios de colombianos que le ganaron la batalla al coronavirus. Esta vez, BLU Radio habló con Valentina García, una villavicence que contrajo el virus, luego de regresar de Madrid donde hacía una pasantía internacional junto a varios colombianos.

"No sé en que momento tuve el virus, pero pues estuve en España haciendo una pasantía internaiconal. Conmigo iban 10 personas y estuvimos en Madrid. Antes de terminar viajé una semana a Bilbao, San Sebastián, pero todas esas personas han estado bien, mi prima también estaba sin síntomas. No sé en que momento llegue a tener el virus porque las personas con las que yo estuve tampoco lo tuvieron. Pensamos que fue en los aviones o en un aeropuerto cuando estaba sola", contó García a BLU Radio.

Valentina llegó al país el 3 de marzo y solo hasta el 9 presentó síntomas. El día 13 de ese mismo mes recibió la noticia de que era positivo para coronavirus.

"Descartamos toda la gente con la que pude tener contacto del 8 de marzo hacia atrás. Se redujo muchísimo más el circulo y a todos les hacieron examenes y salieron negativos. Gracias a Dios no llegue a contagiar a otra persona", indicó Valentina.

Esta joven dijo que al llegar al país no le hicieron ningún tipo de preguntas ni observación sobre la enfermedad.

"Cuando llegue nunca nos hicieron ninguna observación. Ingrese como cualquier otra circunstancia, yo regreso a Villavicencio y me empiezan los síntomas de gripa, malestar general, desaliento. En mi caso, los síntomas no fueron tan graves, también tuve fiebre, dolor de huesos y tos, pero el momento de más susto fue cuando me quedé sin aire", dijo Valentina García, mujer que se curó de coronavirus.

La recuperación

Valentina contó como logró superar la enfermedad con ayuda de la EPS y una doctora particular.

"Toda la medicia que me dieron es alternativa de bioregulación alemana. Cuando me empieza la crisis la EPS

me mandó unas gotas para descongestionar las vias respiratorias y todo lo que use fue para eso"; relató García.

Ecuche aquí la entrevista completa:

