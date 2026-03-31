EPS Famisanar advierte sobre llamadas fraudulentas a sus afiliados

La EPS Famisanar alertó a la opinión pública sobre la circulación de llamadas y mensajes fraudulentos en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para solicitar información personal a sus afiliados.

De acuerdo con el comunicado, la EPS indicó que no ha dispuesto ni autorizado líneas telefónicas para contactar a los usuarios con el fin de pedir datos sensibles, claves o realizar trámites como cambios de entidad.

La advertencia se produce luego de que se conocieran reportes de usuarios que han recibido mensajes por canales no oficiales, en los que se incluyen enlaces relacionados con supuestos servicios.

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a los afiliados para que no compartan información personal a través de llamadas o mensajes de origen desconocido y recomendó verificar la autenticidad de cualquier comunicación.



Asimismo, la EPS Famisanar reiteró que los usuarios pueden acudir a sus canales oficiales de atención para recibir orientación y realizar trámites de manera segura, entre ellos su página web, líneas telefónicas y herramientas digitales autorizadas.

Finalmente, la entidad señaló que continuará fortaleciendo las medidas de prevención frente a este tipo de situaciones relacionadas con la seguridad de la información de sus afiliados.