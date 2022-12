¿Es inevitable la llegada del coronavirus a Colombia?

Luego de que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidiera a las autoridades de salud en todo el mundo prepararse para una potencial pandemia de coronavirus, la preocupación por la llegada de la enfermedad en Colombia se convirtió en tema de análisis. En Mañanas BLU, tres especialistas desde distintas ópticas brindaron sus impresiones sobre el tema: la viróloga María Fernanda Gutiérrez, el historiador Cristóbal García Huidrobo y el economista Daniel Lacalle.

De acuerdo con la viróloga Gutiérrez se refirió a la eventual llegada de la enfermedad a Colombia .

“Estamos haciendo cosas por retrasar su llegada [del coronavirus], pero su llegada es normal”, declaró la viróloga.

“Nosotros no podemos alterar el comportamiento epidemiológico viral en este momento. Es probable que llegue. Como se está viendo es probable que sí llegue. Yo no creería que no llegue”, añadió Gutiérrez.

La viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana habló del alarmismo frente a la enfermedad.

“No nos vamos a morir como toda la gente está pensando, hay un grupo vulnerable y yo le pondría un poco demás de atención, que es el grupo de mayores de 60 a 70 años con problemas de base”, complementó.

“Yo le quitaría bastante impacto mediático. Me parece que no está ayudando mucho, está generando un temor muy fuerte y no con eso lo evitamos. Eso no nos ayuda a evitarlo”, declaró la experta.

De acuerdo con el economista Daniel Lacalle, en caso de que la enfermedad llegara a Colombia, el principal impacto se sentiría en las exportaciones.

“En el caso de Colombia [la economía] continuaría creciendo alrededor del 3,1 %, tendría un impacto en las exportaciones, pero no tan agresivo”, sostuvo Lacalle.

El historiador Cristóbal García Huidrobo comparó el coronavirus con la pandemia de la influenza entre 1918 y 1920. “Era una enfermedad particularmente contagiosa, se expandió muy rápidamente tomando en consideración ciertas limitaciones tecnológicas”, sostuvo.

“Se ha demostrado que esta es una enfermedad que tiene una mortalidad relativamente baja, es muy contagiosa, pero la mortalidad es baja. En ese sentido, claro, hay que preocuparse, hay que tomar los resguardos, pero tenemos hoy en día la capacidad para enfrentar la enfermedad”, agregó el historiador.

Escuche este cubrimiento especial en voz de expertos en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

