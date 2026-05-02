¿Es recomendable la cirugía bariátrica? Esto debe saber del procedimiento

El sobrepeso y la obesidad en Colombia se han transformado en un grave problema de salud. Debido a ello, miles han encontrado en la cirugía bariátrica una manera de bajar de peso. Sin embargo, detrás de esta decisión hay mucho más que solo entrar al quirófano.

Especialistas insisten en que el procedimiento puede marcar una diferencia en una persona. Sin embargo, no es una fórmula automática, y mucho menos un camino fácil para bajar de peso.

En Colombia, este tipo de intervenciones ha crecido en los últimos años, así como también los mitos que rodean este procedimiento. El cirujano bariátrico Cristian Gómez advierte que la cirugía puede ser una herramienta efectiva, pero el resultado depende de lo que haga el paciente después de la operación.

Instrumentos para cirugía Foto: ImagenFX

Esto debe saber de la cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica se ha consolidado como una opción médica para tratar la obesidad, especialmente cuando métodos como dietas controladas, ejercicio y acompañamiento profesional no han dado el resultado esperado.

Aunque muchas personas la ven como una salida rápida, el procedimiento exige un compromiso personal estricto. Lo que hace es reducir la capacidad del estómago y, en algunos casos, también modifica la absorción de nutrientes. Por eso, por sí sola no garantiza cambios duraderos.

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Por lo tanto, luego de la intervención, la rutina cambia por completo. La alimentación debe ajustarse, la actividad física debe convertirse en hábito, así como los controles médicos pasar a ser permanentes. Sin esto, los resultados pueden perderse con el tiempo.



Quiénes pueden acceder a la cirugía bariátrica

Tenga en cuenta que no cualquier persona con sobrepeso es candidata para realizar este procedimiento. De acuerdo con el doctor Cristian Gómez, la cirugía está dirigida principalmente a pacientes con un índice de masa corporal igual o superior a 30, en especial cuando aparecen enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión o apnea del sueño.

Resulta que la valoración no se limita al peso. Cada caso debe analizarse de manera integral para entender el estado general de salud, los antecedentes clínicos y el impacto emocional que también puede traer la obesidad.

Por ello, antes de tomar la decisión, el paciente debe pasar por una evaluación médica completa. La cirugía no suele ser la primera recomendación, aunque sí aparece como alternativa cuando otras estrategias no han funcionado.



Riesgos y cuidados de la cirugía bariátrica

Como ocurre con cualquier intervención quirúrgica, también existen riesgos. Entre las posibles complicaciones aparecen infecciones, deficiencias nutricionales y molestias postoperatorias. Ahí es donde entra a jugar un equipo multidisciplinario que suele ser clave para el éxito del proceso.



Nutricionistas

Psicólogos

Médicos especialistas

Ellos hacen seguimiento constante para evitar retrocesos y ayudar al paciente a adaptarse a los cambios físicos y emocionales. Aun así, los beneficios pueden ser importantes. Muchas personas no solo logran bajar de peso, sino que también mejoran enfermedades que antes afectaban su día a día. En algunos casos, incluso disminuye la dependencia de medicamentos para la presión arterial o la diabetes.