Estas son las características de un cerebro envejecido, según neurólogo

En entrevista con el neurólogo y fundador de Breyna salud, Conrado Estol nos habla en Blu Jeans sobre las características y efectos de un cerebro envejecido. El En los primeros tres años de vida se aumenta la superficie y el grosor de la cortezacerebral . A los dos años se alcanza el mayor grosor de la corteza porque el niño tiene la potencialidad de aprender cualquier cosa a esa edad, pero al mismo tiempo también es muy hábil, es muy vulnerable a cualquier cosa mala, cualquier sustancia tóxica, una alimentación no adecuada y atención.

El neurólogo Conrado Estol explica "un chico entre que nace y los cinco años antes de empezar a ir al colegio. Tiene que haber oído escuchado treinta millones de palabras y participado con la posibilidad tenga a los dos años, tres años, cuatro años, cinco años de esas conversaciones".

El cerebro se sigue desarrollando en la adolescencia y un estudio reciente durante el covid mostró que el estrés aceleró el estrés. De haber vivido en covid encerrados aceleró el envejecimiento de las chicas adolescentes. Cuatro años en los varones, un año y medio. A los cuarenta empieza a decaer la función. Menos atención, menos concentración. Ya tan temprano como a los cuarenta años. Y eso sigue el cerebro pierde el diez por ciento de su volumen y a partir de los setenta aparece el riesgo de tener demencia. La enfermedad de Alzhéimer.

Estol expresó "no se habla un lenguaje con la forma adecuada, en un colegio está expuesto a sustancias tóxicas, como por ejemplo el humo de cigarrillo pasivo o que empieza a fumar. Ese chico va a perder volumen. Pero ¿en qué lugar? Justamente en las áreas relacionadas con la memoria y que tienen relación con el Alzheimer."

Al paciente con Alzheimer no hay que hablarse como una persona enferma, no hay que hablar con preguntas que tengan varias opciones y que le cuesta mucho más decidir en los dos extremos de la vida. Tampoco se debe tener una conversación muy técnica o como si hablara con alguien que no me entiende absolutamente nada o en el extremo del niño, hablarle en esa media lengua incompleta o que no es el lenguaje usual.

El neurólogo Conrado Estol advierte que "el primer preventivo de Alzheimer que hay es ir al colegio. y de ahí ya uno previene cinco por ciento del Alzheimer y ahí uno se carga la mochila en la espalda que tiene que seguir llenando durante toda la vida con las actividades que sean desde juegos, inquietudes, curiosidades"

La demencia, la soledad, el aislamiento social son un gravísimo factor de riesgo. Una de cada tres personas en el mundo están solas. Uno de cada dos familias en Suecia, solo hay una persona en el hogar. El neurólogo expresó: "Hay que evitar la soledad. Hay que estimular la actividad social, como lo mostró el estudio de Harvard de mil novecientos treinta y ocho, que mostró que el dinero no tiene nada. Los las personas que más vivían y eran más felices eran las que habían tenido más actividad y relaciones sociales".

Pero la pregunta de fondo es ¿Qué ocurre en el cerebro a medida que envejecemos?, pues con la edad, se produce una disminución gradual del número de neuronas, las células nerviosas responsables de transmitir información, a demás las conexiones sinápticas, que permiten la comunicación entre las neuronas, se vuelven menos eficientes.

Otra de los efectos del mismo es que el flujo sanguíneo al cerebro disminuye, lo que puede limitar el suministro de oxígeno y nutrientes. y esto significa que pueden surgir problemas con la memoria, la atención, el lenguaje y la capacidad de resolver problemas, sin contar que empiezan a presentar cambios en su personalidad o emociones.

Para evitar esto, el neurólogo afirma: "debemos mantener el cerebro activo a través de actividades como leer, resolver crucigramas o aprender un nuevo idioma puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo", también debemos interactuar con otras personas y mantener relaciones sociales fuertes es beneficioso para la salud cerebral.

