Este es el fármaco que desarrolla Rusia para tratar formas agresivas de cáncer de mama

El Ministerio de Salud de Rusia registró Elefusa (fuzuloparib), un medicamento desarrollado en el país junto con socios chinos para el tratamiento de determinadas formas avanzadas de cáncer de ovario y de mama. El registro fue informado por la farmacéutica rusa Petrovax Farm, responsable de la presentación del producto.

El medicamento está dirigido a pacientes con enfermedades en etapas avanzadas y contempla distintos tipos de tumores asociados con determinadas características genéticas. Entre sus indicaciones se encuentra el cáncer epitelial de ovario avanzado, además de los tumores de las trompas de Falopio y el cáncer peritoneal primario.

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Elefusa también podrá utilizarse para tratar el cáncer de mama metastásico HER2 negativo en pacientes que presenten mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. El fármaco pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de PARP, una clase de medicamentos empleada dentro de las terapias dirigidas.

De acuerdo con Petrovax Farm, la incorporación de Elefusa al registro ruso amplía las alternativas disponibles para el tratamiento dirigido de estas enfermedades. La compañía destacó especialmente su aplicación en pacientes cuyas características clínicas y genéticas corresponden a las indicaciones establecidas para el medicamento.



Un tratamiento enfocado en mantener el control de la enfermedad

La incorporación del fármaco también está relacionada con uno de los principales desafíos en el manejo del cáncer de ovario: mantener bajo control la enfermedad después de las primeras etapas del tratamiento.

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Svetlana Jojlova, jefa del Departamento de Oncología del Centro Nacional de Investigación Médica Kulakov de Obstetricia, Ginecología y Perinatología, señaló que aproximadamente el 70 % de las pacientes con cáncer de ovario presentan una recaída dentro de los tres años posteriores a un primer tratamiento exitoso.

La especialista también indicó que la respuesta a los tratamientos puede verse limitada con el paso del tiempo. Según los datos citados por Jojlova, cerca del 80 % de las pacientes sometidas a ciclos repetidos de quimioterapia desarrollan resistencia a los medicamentos basados en platino.

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Esta situación convierte en una prioridad prolongar el periodo durante el cual la enfermedad permanece controlada. En ese contexto, los inhibidores de PARP representan una de las alternativas consideradas para las terapias de mantenimiento en pacientes que cumplen determinados criterios.

Elefusa pertenece a los inhibidores de PARP

El fuzuloparib, principio activo de Elefusa, forma parte de los inhibidores de PARP. El nuevo registro amplía la disponibilidad de esta clase de tratamiento dentro del sistema sanitario ruso y ofrece a los especialistas otra alternativa para determinados casos de cáncer de ovario y mama.

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La indicación para cáncer de mama está específicamente relacionada con los tumores metastásicos HER2 negativos que presentan mutaciones en BRCA1/2, por lo que no se trata de un medicamento destinado a todos los pacientes con esta enfermedad.

En el caso del cáncer de ovario, su utilización contempla formas epiteliales avanzadas, mientras que también incluye determinados tumores de las trompas de Falopio y del peritoneo primario.

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Según Jojlova, disponer de otra opción dentro de los inhibidores de PARP puede ampliar las posibilidades de las terapias de mantenimiento y proporcionar a los médicos una herramienta adicional para intentar prolongar el control de la enfermedad.

El registro de Elefusa marca así la incorporación de un nuevo tratamiento dirigido al sistema sanitario ruso para un grupo específico de pacientes con cáncer de ovario y cáncer de mama metastásico HER2 negativo asociado a mutaciones BRCA1/2.