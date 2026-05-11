Esto dice la psicología de las personas que olvidan nombres: memoria podría funcionar diferente

Es muy común que en algún momento de la vida, cuando salude a alguien, reconozca la cara y hasta recuerde dónde lo conoció, pero justo en ese momento se le olvide el nombre de esa persona. Para muchos termina siendo un momento muy incómodo y, si es recurrente, genera preocupación, y más de uno se pregunta: ¿qué está pasando con mi memoria?

Sin embargo, la psicología y la neurociencia tienen una respuesta concreta, y es que, de acuerdo con expertos, olvidar nombres no indica una señal de deterioro cognitivo. De hecho, en muchos casos está más relacionado con la manera en la que el cerebro organiza información y decide qué debe guardar con mayor facilidad.



Esto dice la psicología sobre olvidar nombres

De acuerdo con lo revelado por el psicólogo David Ludden, los nombres propios se almacenan de una manera diferente en la memoria. Esto se debe a que, a diferencia de otros datos, no tienen una historia, una imagen o un contexto claro que permita que el nombre se fije con mayor facilidad.

Debido a ello, explica que para el cerebro resulta más fácil almacenar un rostro, una conversación o un lugar, antes que el nombre de la persona.

Así mismo, el neurocientífico y psicólogo Neil Mulligan ha dicho que los nombres son solo etiquetas bajo un contenido semántico. Es decir, son datos que realmente cuentan con pocos ganchos que permitan fijar la información en la memoria.



Foto: Freepik

¿Por qué olvida el nombre? Esto dicen los expertos

Según afirman los expertos, el problema muchas veces no es la memoria, sino la atención. Cuando alguien se presenta, la mente suele estar ocupada en otras cosas, ya sea la conversación, el entorno o incluso los nervios producidos por el momento.

Eso hace que el nombre no se registre en la memoria como debería, sino de manera superficial y, al no quedar bien registrado desde un principio, hace que sea más difícil recuperar esa información.

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Adicionalmente, también influye la cantidad de estímulos que recibe el cerebro diariamente. Entre caras, voces y problemas del día a día, la mente filtra información y deja de lado lo que podría parecer menos relevante.

Por otro lado, si se conocen varias personas similares en poco tiempo, eso hace que la confusión aumente y sea más difícil almacenar la información.



Memoria funciona diferente por no recordar nombres

La respuesta es que sí. La memoria de los nombres suele trabajar diferente a como funciona frente a otros recuerdos cotidianos. No quiere decir que exista un problema neurológico.

La neuróloga Judith Heidebrink comenta que la señal de alerta aparece cuando una persona no recuerda nombres ni siquiera con ayuda externa o empieza a confundir de forma constante caras, historias y contextos que sí pueden afectar su vida diaria.

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Es decir, olvidar nombres de vez en cuando es más común de lo que muchos creen; el cerebro solo prioriza información. Ahora bien, si esto ocurre muy seguido, pese a recibir ayuda, o confunde información, sí puede ser un sinónimo de alarma.