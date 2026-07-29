Estos son los efectos de aplicarse hielo en la cara, según dermatólogos

Aplicarse hielo en la cara se ha convertido en uno de los consejos de belleza más repetidos en redes sociales. Videos que prometen una piel más luminosa, menos hinchazón y un efecto reafirmante han impulsado esta práctica entre quienes buscan resultados rápidos sin recurrir a tratamientos costosos. Sin embargo, especialistas en dermatología advierten que el frío sí puede tener algunos efectos positivos, pero también implica riesgos cuando se utiliza de forma incorrecta.

El principal beneficio del hielo sobre la piel no está relacionado con un cambio permanente en su apariencia, sino con una respuesta fisiológica del organismo. Al entrar en contacto con el frío, los vasos sanguíneos se contraen temporalmente, un fenómeno conocido como vasoconstricción. Esto disminuye el flujo de sangre hacia una zona determinada y ayuda a reducir la inflamación, el enrojecimiento y la sensación de hinchazón.

Precisamente por esa razón, algunos dermatólogos consideran que las compresas frías pueden ser útiles en casos específicos, como las bolsas debajo de los ojos, un grano inflamado o una leve quemadura causada por el sol. De acuerdo con la dermatóloga Hadley King, miembro de la Academia Americana de Dermatología, el frío puede hacer que la piel luzca menos inflamada durante un corto periodo de tiempo, aunque sus efectos son pasajeros.

Hielo cara. Foto: Pexels

La Academia Americana de Oftalmología también respalda el uso de compresas frías durante 15 o 20 minutos para aliviar la hinchazón ocasional de los párpados, especialmente cuando está relacionada con cansancio o retención de líquidos. No obstante, aclara que existen tratamientos médicos que pueden ofrecer soluciones más duraderas dependiendo del origen del problema.



¿Qué dicen los dermatólogos sobre ponerse hielo en la cara?

Aunque el frío puede ayudar a desinflamar, los expertos coinciden en que aplicar un cubo de hielo directamente sobre la piel no es una práctica recomendable.

Jessica Garelik, dermatóloga de la Universidad de Nueva York, explica que las temperaturas extremas pueden alterar la barrera cutánea, especialmente en personas que tienen piel seca, sensible o padecen enfermedades como rosácea o dermatitis.

Según la especialista, el contacto directo con el hielo puede generar irritación, aumentar la sensibilidad e incluso producir pequeñas lesiones por frío cuando la exposición es prolongada.

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La dermatóloga Elizabeth Kiracofe también cuestiona muchas de las afirmaciones que circulan en internet sobre este método. Asegura que conceptos como una piel con más "brillo" o un rostro "más firme" son difíciles de medir científicamente y dependen, en gran parte, de la percepción de cada persona.

Además, recuerda que no es lo mismo utilizar una compresa fría durante unos minutos que convertir el hielo en un tratamiento diario para todo el rostro.

Beneficios que sí podría aportar el frío al rostro

Aunque el hielo no hace milagros ni reemplaza una rutina de cuidado facial, los especialistas reconocen algunos efectos temporales cuando se utiliza correctamente.

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Entre ellos destacan:



Disminuir la inflamación de las bolsas debajo de los ojos.

debajo de los ojos. Reducir momentáneamente el enrojecimiento de la piel.

de la piel. Aliviar la inflamación de un grano.

de un grano. Calmar las molestias producidas por una quemadura solar leve.

Aportar una sensación refrescante después de hacer ejercicio o exponerse al calor.

Sin embargo, estos efectos desaparecen al cabo de un tiempo y no modifican la calidad de la piel de forma permanente.

Hielo en el rostro. Foto: Pexels

Los riesgos de aplicar hielo directamente sobre la piel

Uno de los errores más frecuentes es colocar el cubo de hielo directamente sobre el rostro.

Los dermatólogos advierten que esta práctica puede provocar:



Irritación cutánea.

Quemaduras por frío.

Daño en la barrera protectora de la piel.

Mayor sensibilidad en personas con rosácea, dermatitis o piel seca.

Enrojecimiento persistente tras una exposición prolongada.

Por ello, la recomendación es utilizar siempre una tela o un paño limpio entre el hielo y la piel para disminuir el impacto de las bajas temperaturas.

La creadora de contenido especializada en cuidado de la piel, Dadatina, también ha desmentido este popular truco de belleza. En uno de sus videos dedicados a analizar tendencias virales de skincare aseguró que no existe evidencia científica que demuestre que el hielo mejora la calidad de la piel o elimina las ojeras.

Según explicó, lo único que puede conseguir el frío es descongestionar temporalmente la zona, pero no modificar la pigmentación ni tratar las causas que producen las ojeras.

Como alternativa, recomienda utilizar una cuchara previamente enfriada en la nevera para obtener un efecto similar con un menor riesgo de irritación.

En conclusión, el hielo puede ser un recurso puntual para aliviar la inflamación del rostro, pero no debe considerarse un tratamiento dermatológico. Los especialistas coinciden en que utilizarlo directamente sobre la piel puede resultar contraproducente y que, si se decide recurrir al frío, siempre debe hacerse durante pocos minutos y con una barrera de protección para evitar lesiones.