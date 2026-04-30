Fundación Santa Fe y Fomag garantizan continuidad en atención a maestros tras polémica por servicios

En medio de la preocupación generada por la atención en salud de los docentes, la representante Jennifer Pedraza aseguró que la Fundación Santa Fe de Bogotá habría suspendido la prestación de servicios a maestros afiliados al Fomag. Según indicó, tras conocer la situación, estableció comunicación directa con las entidades involucradas para exigir claridad y soluciones inmediatas frente a la atención de esta población.

Tras la controversia, el Fomag informó que se alcanzó un acuerdo con la Fundación Santa Fe para garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en áreas oncológicas y de alta complejidad. De acuerdo con el comunicado oficial, se mantendrán activos tratamientos como quimioterapias, cirugías, hospitalizaciones y procesos de trasplante para los pacientes que ya se encuentran en curso.

El fondo también señaló que se establecieron compromisos financieros orientados a normalizar pagos y asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios, uno de los puntos que habría generado tensiones previas. Además, se anunció la apertura progresiva de agendas para pacientes que estaban pendientes de atención, bajo criterios médicos y de priorización clínica.

Otro de los puntos clave del acuerdo contempla la articulación con la red de prestadores del Fomag, con el fin de que servicios que no correspondan a alta complejidad sean atendidos en otras instituciones, evitando así interrupciones en la atención.



Desde el Fomag, su vicepresidente reiteró que se busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los docentes y sus familias, asegurando que continuarán siendo atendidos con criterios de calidad, oportunidad y continuidad.