Hasta 2024 la Nueva EPS ya tenía deudas por $22.5 billones; tendría un plan para evitar liquidación

Nueva EPS informó que radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, un trámite que no se había completado durante las últimas intervenciones de la entidad y que, según la administración actual, representa un paso para recuperar el orden financiero y avanzar en su proceso de reorganización.

La EPS, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, explicó que la elaboración de estos estados financieros implicó revisar un rezago histórico cercano a los 10 millones de facturas por servicios de salud prestados desde 2008. Ese proceso permitió reconocer obligaciones que aún no estaban reflejadas en la contabilidad y ofrecer una fotografía más precisa de la situación financiera de la entidad.

Los resultados que presentó la prestadora de salud muestran que durante 2024 recibió ingresos ordinarios por 22,2 billones de pesos, mientras que el costo de la atención en salud ascendió a 26,4 billones, lo que produjo una pérdida de 4,8 billones de pesos.

Los gastos administrativos fueron de 0,5 billones, equivalentes aproximadamente al 2,5 % de los ingresos ordinarios. Según la administración, esto evidencia que el principal desequilibrio proviene de que el costo de los servicios médicos supera los recursos que recibe la entidad y del reconocimiento de obligaciones acumuladas de años anteriores.



Nueva EPS X: @GCuidandoGente

Aunque el balance sigue siendo negativo, Nueva EPS señaló que el resultado representa una mejora frente a 2023, cuando la pérdida fue cercana a 6,5 billones de pesos.

En el estado de situación financiera, la EPS reportó activos por 10,6 billones de pesos, pasivos por 22,5 billones y un patrimonio negativo de 11,9 billones, cifra que, según explicó la entidad, refleja el reconocimiento contable de obligaciones históricas que debían incorporarse a los balances.

Publicidad

Del total de los pasivos, cerca de 21,9 billones de pesos corresponden a obligaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la administración indicó que, al descontar recursos pendientes por aplicar, como giros de la ADRES y otros abonos, el valor asociado a la red prestadora se estima en alrededor de 13,2 billones de pesos, monto que podría reducirse una vez concluyan los procesos de conciliación y aplicación de glosas.

La interventoria de la EPS también anunció un cronograma para normalizar la información financiera. Según lo informado, los estados financieros correspondientes a 2025 serán presentados en un plazo de 15 días y el balance del primer semestre de 2026 estará listo antes de finalizar julio. Además, la entidad prevé continuar con el saneamiento de cuentas y la conciliación con hospitales y clínicas para fortalecer la confiabilidad de su información financiera.

El agente interventor, Jorge Iván Ospina, sostuvo que estos avances respaldan la viabilidad de la EPS y consideró que, si continúa el proceso de reorganización empresarial, la entidad no tendría por qué ser liquidada.