Nueva EPS deberá entregar sus estados financieros antes del 6 de julio: Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud otorgó un plazo definitivo a Nueva EPS para presentar los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025. La entidad estableció que la documentación deberá ser entregada antes del próximo 6 de julio, con certificaciones, dictámenes, aprobaciones y los soportes exigidos por la normatividad vigente.

Según la Superintendencia, Nueva EPS permanece bajo medida de intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, por lo que está obligada a reportar de manera oportuna y completa su información financiera. El organismo señaló que estos documentos son necesarios para verificar la liquidez de la entidad, el estado de sus obligaciones y sus condiciones de solvencia.

La entidad indicó que, pese a los requerimientos formulados desde 2024 y a los compromisos adquiridos por la EPS, persiste el incumplimiento en la certificación, aprobación y reporte de los estados financieros. Agregó que entre abril de 2025 y febrero de 2026 realizó al menos cinco requerimientos formales sin que se acreditara el cumplimiento integral de las obligaciones.

Nueva EPS. Foto: Image Fx

La Superintendencia sostuvo que la entrega de esta información permitirá establecer la situación financiera real de Nueva EPS, conocer con precisión sus niveles de liquidez, deudas y solvencia, además de servir como base para la continuidad de la administración de la entidad durante el proceso de transición gubernamental.



Finalmente, el organismo advirtió que el incumplimiento del requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, de conformidad con la Ley 1438 de 2011, por no reportar la información exigida, obstaculizar las funciones de inspección, vigilancia y control e incumplir las órdenes impartidas por la autoridad sanitaria.