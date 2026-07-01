Supersalud pide acelerar investigación por denuncia penal en Asmet Salud

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció este miércoles frente a la denuncia penal conocida públicamente por presuntas conductas de corrupción ocurridas en la EPS Asmet Salud entre 2025 e inicios de 2026.

Foto: Gobernación del Quindío.

La entidad informó que puso a disposición de las autoridades la información y la estructura documental que reposa en sus archivos, al tiempo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con la mayor celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información divulgada, la denuncia fue presentada en febrero de 2026 por un proveedor de la EPS, quien señaló ante la Fiscalía que, presuntamente, se habrían exigido pagos indebidos para agilizar el trámite de facturas por parte del interventor y del equipo que se encontraba al frente de la entidad durante el periodo mencionado.

La Superintendencia reiteró que rechaza cualquier presunta conducta de corrupción que comprometa los recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios.



Asmet Salud EPS Foto: SuperSalud

Asimismo, indicó que, como autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del sector, considera indispensable que el proceso investigativo avance con prontitud y que, en caso de comprobarse responsabilidades, se impongan las medidas y sanciones previstas por la ley, garantizando el debido proceso.