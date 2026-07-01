Savia Salud estrena Junta Directiva tras intervención del Gobierno nacional

Savia Salud inició una nueva etapa tras la intervención del Gobierno nacional con la elección de una nueva Junta Directiva y el nombramiento de un nuevo gerente. Aunque la EPS retoma su funcionamiento ordinario, enfrenta una compleja situación financiera, con deudas que superan los $1,5 billones y el desafío de garantizar la atención de 1,6 millones de afiliados.

La nueva Junta Directiva fue elegida por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, accionistas de la entidad. Además, fue designado como gerente el odontólogo de la Universidad de Antioquia, Carlos Mauricio Martínez Flórez, quien asumirá la dirección de la EPS en esta nueva etapa.

Con estas decisiones, Savia Salud reanuda su funcionamiento normal luego del proceso de empalme y del cumplimiento de las determinaciones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La nueva administración tendrá como prioridad recuperar la estabilidad de la entidad.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, aseguró que el principal reto será mantener la prestación de los servicios de salud pese a la difícil situación económica que atraviesa la EPS. La funcionaria señaló que el compromiso es garantizar la continuidad en la atención de todos los afiliados.



"A pesar de la situación compleja financiera que llega ya a más de $1,5 billones en deudas, el reto es asumido por esta nueva gerencia, por el equipo y sus socios para poder garantizar la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso y la continuidad se deben mantener", afirmó Solano.

Entre las primeras tareas de la nueva administración estará la realización de una auditoría forense para establecer con claridad lo ocurrido durante el periodo de intervención. El objetivo es adoptar las medidas necesarias para recuperar la estabilidad financiera y fortalecer la prestación de los servicios.