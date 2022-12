Implantes para paraplejia demuestran que la condición no es irreversible: científico

Ismael Seáñez, quien hizo parte del equipo de científicos que logró que tres pacientes con lesión medular volvieran a caminar dijo, en Mañanas BLU, que los resultados del trabajo podrían dar a entender que la paraplejia y la cuadriplejia no son condiciones irreversibles.



“No es una cura, no es el último paso, pero creo que es la primear vez que podemos tener alguna esperanza de que la parálisis no es permanente como habíamos pensado. Eso nos puede dar una primera idea de que sí se puede regenerar después de la lesión”, indicó el doctor en ingeniería biomédica.



El avance científico, divulgado en la revista científica Nature, consiste en el implante de un estimulador en el abdomen con un campo de electrodos situado en la región lumbar, donde están ubicadas las células que controlan los músculos de las piernas.

Este dispositivo se controla de forma inalámbrica, simulando la extensión y flexión que hacen las piernas humanas al caminar y provocando que las neuronas vuelvan a generar actividad.



“Esto es algo que el laboratorio ha trabajado durante los últimos diez años. Primero hubo experimentos en ratas, luego se confirmaron estos resultados en monos y ahora los llevamos un paso más adelante hacia humanos”, declaró Seáñez.



“Pudimos ver rehabilitación en un estado crónico de la lesión medular. Antes se creía que era imposible ver mejoras en esta etapa de la lesión”, destacó.



Según el científico mexicano, el siguiente paso será llevar este tipo de procedimiento a un número mayor de pacientes y enfocarse en las fases más agudas de la lesión.



“Entre más temprano empecemos, mejores resultados podemos esperar”, señaló.

