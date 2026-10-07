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Blu Radio  / Salud  / Invima emitió alerta por reconocida crema facial: piden suspender su uso urgentemente

Invima emitió alerta por reconocida crema facial: piden suspender su uso urgentemente

El Invima alertó por una crema facial que se vende en Colombia sin notificación sanitaria exigida para comercializar cosméticos.

Invima lanza alerta por popular producto de skincare que promete rejuvenecer la piel
Este producto puede causar graves reacciones en la piel.
Foto: Invima y Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El Invima emitió una alerta sobre la venta de una crema facial hidratante de origen coreano que promete ser antiedad y que se ha vuelto viral en redes sociales. La 'Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream', de la marca Nida, estaría siendo distribuida por medio de páginas web y redes sociales.

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Ante ello, la entidad sanitaria recibió denuncias ciudadanas y adelantó acciones de vigilancia sobre el producto. En las verificaciones se determinó que la crema no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerido para comercializar cosméticos en Colombia.

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Debido a esto, el Invima considera que se trata de un producto cosmético fraudulento y advierte que su comercialización es ilegal en el país.

Invima pide suspender uso de crema facial
Invima pide suspender uso de crema facial
Invima

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¿Por qué el Invima alerta por esta crema facial?

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La ausencia de la NSO indica que no existen garantías sobre aspectos como la composición, el origen, las condiciones de fabricación, la calidad y el almacenamiento del producto.

Según el Invima, estas circunstancias impiden verificar científicamente su seguridad, calidad y eficacia. La entidad también señala que, al desconocerse la cadena de comercialización, no existe trazabilidad suficiente para establecer en qué condiciones fue transportado y almacenado.

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Este aspecto es relevante en los productos cosméticos, pues las condiciones inadecuadas de almacenamiento o transporte pueden afectar sus componentes.

Ante ello, el Invima recomienda no comprar cosméticos que no cuenten con la notificación sanitaria y prestar atención cuando sean ofrecidos en páginas web, redes sociales u otros canales digitales.

¿Qué hacer si tiene la crema de la marca Nida?

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El Invima pidió a las personas que actualmente utilizan la 'Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream', de Nida, suspender inmediatamente su uso.

Además, los consumidores pueden reportar ante la entidad a las personas o establecimientos que estén distribuyendo o comercializando el producto. El Invima dispone de canales en su página web para presentar estas denuncias.

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Antes de adquirir un cosmético, se recomienda revisar si cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria por medio de la página oficial del Invima, en la sección de Servicio en Línea y consulta de registro sanitario.

La alerta también propone medidas para las autoridades territoriales. Por lo tanto, las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales deberán realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde pueda estar siendo comercializada o utilizada la crema.

¿Qué pasa con quienes comercializan la crema?

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El Invima solicitó a importadores, distribuidores y comercializadores de la crema abstenerse de vender o distribuir el producto identificado en la alerta.

Los establecimientos que incumplan esta instrucción pueden quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a procesos sancionatorios, de acuerdo con la legislación sanitaria colombiana.

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