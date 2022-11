La foto del estado del PMU en barrio de Cartagena que genera polémica

Polémica y gran indignación ha desatado en Cartagena una imagen que empezó a circular en redes sociales del lugar donde funciona el Puesto de Mando Unificado del barrio El Pozón, el primero con más contagios de esta ciudad. Esto, por las precarias condiciones en las que trabajan los funcionarios asignados a la atención ciudadana.

En la fotografía se observa a los funcionarios en un lugar acordonado de forma improvisada con cinta amarilla, sin elementos de protección y con una pequeña mesa que en hoja de papel tiene escrito: ‘PMU del Pozón’.

Publicidad

BLU Radio se comunicó con tres líderes de este sector de la ciudad, que registra 276 casos de COVID-19, quienes confirmaron que este es el lugar dispuesto por las autoridades para orientar a la comunidad desde que se iniciaron las intervenciones para mitigar la propagación del virus en este barrio.

Lea también: Acumulación de cadáveres fue un problema temporal: alcalde de Cartagena

“Ese es el lugar donde siempre ha funcionado el supuesto PMU. Solo tuvimos una gran reunión inicial donde vinieron varias dependencias de la Alcaldía y se habló de todo lo que se iba a hacer y lo que nosotros proponíamos, después de eso, solo han estado ese par de funcionarios que, además, son líderes del sector. Esa es la realidad del PMU de El Pozón, y claro que eso debe indignar y repugnar. ¿Cómo se puede decir que eso es un PMU donde se toman las decisiones para salvaguardar a 115.000 habitantes de este barrio? y eso está a la deriva prácticamente”, dijo Filadelfo Montero, líder del barrio El Pozón.

Javier Ortega Barrios, otro líder de este sector de la ciudad, señaló que a este PMU le falta peso institucional para que realmente sea efectivo y se convierta en una herramienta eficaz para combatir el coronavirus en esta zona de la ciudad.

Publicidad

Lea también: Cartagena sufre problemas por acumulación de cadáveres en medio de la pandemia

“No tenemos herramientas, no hay apoyo necesario para que eso funcione como debe ser. Entonces es normal que en algún momento se generara ese malestar en la gente”, señaló Ortega Barrios, quien dijo que en El Pozón actualmente solo se realizan jornadas de tomas de muestras masivas y mayores cercos epidemiológicos en los casos positivos, pero la restricción de la movilidad dentro y hacia fuera del barrio es un “mito”.

Publicidad

“En El Pozón, supuestamente, hay unos controles al ingreso y salida de barrio, toma de temperatura y demáse. Eso es falso, yo salgo todos los días del barrio y a mí nunca me han pedido el permiso de la moto o el permiso de trabajo para poder salir y pasa igual con mucha gente que viene de otros sectores al barrio”, manifestó el líder comunal en diálogo con BLU Radio.

‘No estaban pensados como espacios físicos’

El secretario del interior, David Múnera, dijo por su parte que estos PMU en los barrios no estaban planteados como espacios físicos, sino como intervenciones integrales, y que la idea de establecer un lugar marcado con el nombre de PMU fue de los mismos funcionarios con el ánimo de atender a la comunidad.

“La realidad que estos PMU no son fijos, sino que la gente pueda salir a atender las diferentes necesidades que se vienen presentado todos los días de diferentes índoles de salud, de seguridad, entonces estos señores que estaban ahí en el PMU, afuera en la estación de Policía, se les ocurrió poner un cartel y poner una cinta sobre eso, pero realmente no hay oficina de PMU, porque eso así como oficina no existe, porque nosotros no lo tenemos definido como un centro, como una localización”, puntualizó el funcionario.

Publicidad

El secretario dijo que estos funcionarios hacen parte de las secretarias del Interior, Gestión del Riesgo, Departamento Distrital de Salud, entre otros, y son los encargados de recibir de primera mano las situaciones que se presentan en la comunidad y orientar las acciones que se deban tomar.

“Ellos ayudan a contactar al Dadis, la Policía, todo lo que haya que hacer para resolver el problema de la gente, y que la gente no esté llamando o buscando cómo resolver el problema. La idea es tener las instituciones en el barrio, más cerca de la gente”, detalló.

Publicidad

Sobre la falta de controles efectivos de movilidad de personas, el secretario dijo que El Pozón no es fácil de “cubrir” por la cantidad de puntos de acceso y salida.

Asimismo, explicó que en reuniones con líderes de los barrios se ha informado que la idea no es cerrar, sino reforzar las intervenciones.

“Hemos explicado en todas las reuniones a los líderes que la idea no es que vamos a cerrar, decir que vamos a cerrar Olaya Herrera o el Pozón es imposible”, aseguró.

El funcionario también precisó que las intervenciones que se adelantan son: Trabajo en campo y cercos epidemiológicos, reforzamiento pedagógico casa a casa y mayores controles de seguridad.

Publicidad

“Hay reforzamiento de seguridad, es decir, haciendo puestos de control móvil, haciendo caravanas, pero decir que nosotros tenemos la posibilidad de tener los hombres de Policía que puedan cercar todo el lugar es casi imposible”, añadió.

Mientras tanto, en medio de toda la polémica generada en redes sociales, un ciudadano donó un par de trajes de bioseguridad a los funcionarios asignados al PMU de El Pozón, pues en la fotografía algunos de estos se observan usando solo tapabocas.

Publicidad

La imagen que ha despertado la indignación de varios líderes de opinión y hasta del sector salud de la ciudad, también fue compartida por presidente del Senado, el congresista bolivarense Lidio García.