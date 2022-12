La inmunoterapia ya es una realidad en Colombia como tratamiento contra el cáncer

En octubre pasado, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, eligió al estadounidense James P. Allison y al japonés Tasuku Honjo como los ganadores del galardón más importante de la medicina a nivel mundial. Se trataba de un premio a casi 20 años de investigaciones para llegar a la Inmunoterapia.

El comité explicó en su momento que su gran aporte era haber estudiado dos proteínas (la CTLA-4 y la PD-1) que frenan el sistema inmunitario y le impide que luche contra las células malignas que atacan el cuerpo.

“La inmunoterapia es el cuarto pilar del tratamiento contra el cáncer y se basa en usar el sistema inmune para atacar el cáncer. Entonces lo que se busca es mejorar la forma como el sistema inmune responde a los tumores, mejorar como los tumores son reconocidos o mejorar la forma en que las células tumorales son atacadas y destruidas”, le explicó a BLU Radio la doctora Diana Bonilla, colombiana y quien trabajó con el James P. Allison en el desarrollo de este tratamiento.

Bonilla explica que existen diferentes tipos de Inmunoterapia, basados en el tipo de células de la respuesta inmune ya que el sistema tiene diferentes células que se encargan de la defensa del cuerpo, entre ellas “los linfocitos T que son los soldados de la respuesta inmune, son los encargados de reconocer patógenos como bacterias, hongos, virus y destruirlos. Por ello, la mayoría de las estrategias de inmunoterapia están orientadas a mejorar la manera en que los linfocitos T responden”.

Entre esas opciones está bloquear los receptores en las células T, que hacen que estén inhibidas y cuando ya no están inhibidas pueden responder de una mejor manera al tumor.

Más allá de los detalles científicos, los tratamientos han dejado cientos de testimonios por el mundo, desde Europa: “Todas las lesiones óseas han desaparecido y el tumor que tengo en el esófago que pensaron que no se podía reducir, ya se ha reducido en un 25%”, dice Raúl Garrido, paciente de la Universidad de Navarra.

Otros testimonios impresionantes como el de Ángel Alonso, paciente de la clínica HC en Marbella, quien tenía cáncer etapa 4 y que alcanzó a entrar en proceso de cuidados paliativos: “En 2016 se puso el primer tratamiento de inmunoterapia y los tumores han ido desapareciendo y tengo una calidad de vida perfecta, el único efecto secundario es algún adormecimiento de extremidades, nada más”.

“Quimioterapia, radioterapia, y cirugía atacan el cáncer, en cambio la inmunoterapia lo que hace es mejorar la forma como tu cuerpo combate esas células malignas. Si es efectivo, además, la persona guarda memoria y no necesita recibir y recibir tratamiento; con unas pocas dosis es suficiente en algunos casos”, dice Bonilla. Actualmente la inmunoterapia se está utilizando en melanoma, cáncer de pulmón, riñón, vejiga y en otros.

En Colombia ya es toda una realidad. Desde el punto de vista de registro, BLU Radio conoció que el Invima actualmente hay cuatro registros vigentes para tres medicamentos de inmunoterapia que son: nivulomab, pembrolizumab e ipilimumab. Además, se espera que en las próximas semanas sea aprobado en Colombia el atezolizumab el cual se usa en el tratamiento del cáncer de pulmón, de mama y el cáncer urotelial (un tipo de cáncer de vejiga).

En el país ya hay variados testimonios de éxito en el tratamiento de cáncer con inmunoterapia como el caso de la bumanguesa Clara Vásquez Ardila, quien fue tratada en la Liga Colombiana contra el cáncer.

“Aquí estoy viva y contando mi historia, el tumor me hizo metástasis en el cuello, después en el abdomen y en ese momento el doctor me formuló la inmunoterapia y me anticipó que no se me caería el cabello ni me iba a afectar como una quimioterapia (…) ahora los últimos exámenes me han salido perfectamente bien”.

De esta forma, el tratamiento es una realidad en el país y comienza a abrirse para todas las personas que cumplan las condiciones para acceder a él. Incluso, el Ministerio de Salud ya ha sometido alguno de estos procedimientos a control de precios con el fin de que su impacto en el sistema sea menor cuando los médicos lo prescriban.

Al respecto, Ricardo Elías Bruges, coordinador de unidades médicas del Instituto Nacional de Cancerología y Oncólogo Clínico de la San Ignacio, dijo que este tratamiento es muy diferente a los otros tratamientos, pues activa el sistema inmunológico para que pueda responder, reconociendo las células tumorales.

