La OMS advierte que podrían aparecer más casos de hantavirus en los próximos días

La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que no se descarta la aparición de nuevos casos de hantavirus en los próximos días o incluso durante la próxima semana, debido al prolongado periodo de incubación de esta enfermedad viral.

Desde Ginebra, el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain, explicó que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia constante sobre las personas que estuvieron a bordo del crucero de expediciones polares MV Hondius, donde se originó el brote.

Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante señaló el experto.

Países con casos de Hantavirus

El periodo de incubación del hantavirus puede durar hasta seis semanas

La OMS recordó que el hantavirus puede tardar hasta seis semanas en manifestarse, aunque el promedio entre el contagio y los primeros síntomas suele ser de tres semanas.

Por esta razón, los 94 pasajeros que desembarcaron entre el domingo y este lunes en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, deberán mantenerse bajo observación durante 42 días.

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Hasta el momento, el brote deja nueve casos reportados, de los cuales siete ya fueron confirmados por las autoridades sanitarias. Entre ellos se encuentra un ciudadano francés que regresó recientemente a su país.

Brote de hantavirus deja tres fallecidos

Las autoridades también confirmaron que tres personas han fallecido tras contagiarse con el virus. Además, un ciudadano estadounidense que viajaba con otros compatriotas dio positivo en una prueba inicial. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que la carga viral detectada fue muy baja, por lo que el examen será repetido y el caso continúa siendo considerado sospechoso.

Mientras tanto, parte de la tripulación y todos los pasajeros fueron evacuados de la embarcación. Solo permanecerán 28 trabajadores a bordo para asistir al capitán durante la ruta del barco hacia Rotterdam.

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OMS recomienda aislamiento preventivo

La OMS recomendó que todas las personas que estuvieron en el crucero permanezcan aisladas en sus viviendas o en instalaciones habilitadas por las autoridades sanitarias de cada país.

Según explicó Le Polain, el momento de mayor contagio ocurre cuando el paciente comienza a presentar síntomas o incluso justo antes de desarrollarlos, lo que dificulta detectar a tiempo los posibles riesgos de transmisión.

Entre los primeros síntomas del hantavirus se encuentran el cansancio, la fiebre ligera y el malestar general. No obstante, el estado de salud de los pacientes puede deteriorarse rápidamente en cuestión de horas o días.