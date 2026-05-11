Diez recomendaciones de la OMS por casos de hantavirus

Para limitar los riesgos de transmisión del hantavirus, para el que no hay ni tratamiento ni vacuna, la OMS preconiza varias medidas, como que las personas evacuadas del barco guarden cuarentena, que su situación se vigile o permanecer alerta a eventuales síntomas.

¿Qué cuarentena?

Las personas evacuadas del crucero MV Hondius deben guardar cuarentena, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que preconiza "42 días" de aislamiento para los casos contacto, en su domicilio o en clínicas especializadas.

"Recomendamos una vigilancia activa y el seguimiento de todos los pasajeros y miembros de la tripulación" que desembarcaron, "durante un periodo de 42 días", declaró este fin de semana Maria Van Kerkhove, directora de la OMS para prevención y preparación ante epidemias y pandemias.

"Las personas que vuelvan a sus casas deben lavarse las manos con frecuencia y vigilar si aparece cualquier síntoma precoz (dolor de cabeza, vértigos, escalofríos, fiebre, dolores musculares, problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal) durante seis semanas a partir del 10 de mayo", dijo la OMS este lunes a la AFP.

¿Y por qué 42 días? Porque el periodo de incubación "puede alargarse hasta ocho semanas para los hantavirus, pero puede ser de hasta seis semanas en el caso del virus Andes", explicó Van Kerkhove.



Foto: EFE

¿Qué tienen que hacer los países?

La OMS recomienda reforzar la coordinación sanitaria, hacer un seguimiento de los contactos y vigilar casos sospechosos.

El 8 de mayo, esa agencia de la ONU indicó que "los contactos de alto riesgo pueden incluir a compañeros de cabina, parejas íntimas, personas que hayan tenido una exposición prolongada, estando cerca, en espacio cerrados; agentes del sector sanitario que se hayan expuesto sin protección y personas que manipulen materiales contaminados o fluidos corporales sin un equipo de protección individual apropiado".

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Sin embargo, según la OMS, "los datos disponibles no justifican, de momento, el recurso sistemático a pruebas de laboratorio en los contactos (...) ni a la puesta en cuarentena de los contactos de bajo riesgo".

"Si aparecen los primeros síntomas precoces o de fatiga respiratoria repentina, hay que informar inmediatamente a las autoridades sanitarias y aislarse hasta que haya una evaluación médica", dijo la OMS a la AFP.

Además, la organización llamó a los países a ser "transparentes" a la hora de comunicar, sobre todo para concienciar a la población sobre los riesgos de transmisión.



Malos y buenos alumnos

Cada país pone en marcha el protocolo sanitario que le parece más adecuado, aunque en general siguiendo las consignas de la OMS.

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Sin embargo, un alto cargo de Estados Unidos afirmó que los pasajeros estadounidenses evacuados no guardarán cuarentena necesariamente. "Todos serán evaluados clínicamente y contarán con unos cuidados y un acompañamiento adaptados a su estado", dijo el lunes el Departamento de Salud.

Varios países, como Alemania, el Reino Unido, Suiza o Grecia, optaron por una cuarentena de 45 días.

Al ser preguntado sobre esta diferencia entre Estados Unidos y otros países, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó el domingo que esto podría "presentar riesgos".



En los establecimientos sanitarios

La OMS subraya que una detección precoz de casos sospechosos, su aislamiento rápido y el constante respeto de las medidas de prevención y de control de infecciones son esenciales.

La organización recomienda que, en cuanto se detecte un caso sospechoso, se transfiera rápidamente al paciente a urgencias o a cuidados intensivos.

Los hantavirus se tratan principalmente con medicamentos contra la fiebre y el dolor. Además, hay que tener al paciente bajo constante vigilancia y aportarle asistencia respiratoria en algunos casos, según la OMS.