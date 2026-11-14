¿Lesiones por sobrecarga en el ejercicio? Esto es lo que debe saber antes de entrenar

Empezar a hacer ejercicio requiere para muchas personas algo más que establecer horarios y cumplir rutinas para alcanzar una determinada meta física. La recuperación también hace parte del entrenamiento: dormir pocas horas, acumular jornadas de ejercicio sin pausas o mantener la misma intensidad todos los días puede impedir que el cuerpo se recupere y aumentar el riesgo de lesiones por sobrecarga.

Ante esto, un estudio publicado en 2021 por The Journal of Sport and Health Science y citado por Huawei señala que alrededor del 80 % de los problemas relacionados con el 'running' están asociados a la sobrecarga física. El estudio también indica que cuatro de cada diez corredores analizados han sufrido alguna lesión musculoesquelética relacionada con esta actividad.

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Por esta razón, quienes comienzan a correr o retoman la actividad física después de un periodo de sedentarismo deben prestar atención a sus tiempos de descanso y a la respuesta de su cuerpo frente al esfuerzo.

¿Por qué entrenar sin descansar puede provocar lesiones?

El cuerpo necesita tiempo para recuperarse después de una sesión de ejercicio. Cuando una persona acumula varios días de actividad física, duerme poco o intenta entrenar con la misma intensidad sin tener en cuenta su estado de recuperación, puede exigirle más de lo que está en capacidad de asimilar.

El sueño también influye en la disposición para realizar actividad física al día siguiente. Por esta razón, descansar bien y ajustar la rutina de acuerdo con cómo se siente el cuerpo son aspectos que deben acompañar cualquier plan de entrenamiento.

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No se trata de entrenar todos los días ni de aumentar constantemente la intensidad. Mantener la constancia también implica reconocer cuándo conviene hacer una pausa o cambiar una sesión de ejercicio por una caminata suave.

HUAWEI WATCH GT 7 entrega resumen de salud Huawei Colombia

¿Cómo saber si el cuerpo necesita descansar?

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Actualmente existen diferentes herramientas que permiten consultar información relacionada con el sueño, la actividad física y la recuperación. Algunos 'smartwatches', como los Watch GT 7 y Watch GT 6 de Huawei, cuentan con funciones como el Resumen de Salud y la Puntuación de condición física.

Esta última utiliza cuatro variables: calidad del sueño, variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), estado emocional y calorías quemadas. A partir de esos datos, clasifica la recuperación en cinco niveles: excelente, bueno, moderado, bajo y requiere atención.

Estos relojes utilizan una lectura personalizada. Para ello, la función necesita que el dispositivo se use de manera continua durante tres días y tres noches, periodo en el que establece una línea base. Sus resultados pueden servir como referencia para ajustar la actividad, pero no sustituyen una valoración médica ni garantizan la prevención de lesiones.

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Aunque esta tecnología puede servir como guía, no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud. Por eso, al comenzar una rutina, lo recomendable es encontrar un ritmo que se pueda mantener, alternar los periodos de actividad y descanso y evitar aumentar la exigencia sin tener en cuenta la recuperación del cuerpo.