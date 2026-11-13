El peligroso hábito de rascarse los ojos: especialistas revelan si puede causar ceguera

Rascarse los ojos de manera habitual no produce ceguera de forma directa, pero hacerlo con frecuencia y fuerza puede desencadenar deformaciones progresivas en la córnea que comprometen seriamente la visión.

Así lo explicaron en entrevista las optómetras Nicool Romero Ariza y María Fernanda Cárdenas, egresadas de la Universidad El Bosque, quienes detallaron los riesgos clínicos asociados a este hábito cotidiano.



¿Por qué frotarse los ojos puede afectar gravemente la visión?

El frote ocular excesivo favorece la aparición o progresión del queratocono, una patología en la cual la córnea se adelgaza y pierde su curvatura natural. De acuerdo con las especialistas, en sus etapas más avanzadas esta afección puede requerir un trasplante de córnea, un procedimiento quirúrgico que conlleva riesgos como el rechazo del tejido trasplantado y la consecuente pérdida visual significativa.

Consultorio de optometría Foto: N&M Ópticas 1

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Según indicaron las profesionales, el impulso de rascarse suele estar motivado por la exposición a polvo, contaminación o respuestas fisiológicas, pero con frecuencia responde a una conjuntivitis alérgica no diagnosticada. Esta enfermedad ocular puede pasar desapercibida y perpetuar la inflamación mediante microtraumatismos mecánicos causados por el roce constante, el uso crónico de lentes de contacto o prótesis mal ajustadas.

Asimismo, las optómetras, quienes se pueden encontrar en N&M Ópticas 1, en la Cra156 a #132 d-18 en Bogotá, señalaron que los antecedentes personales o familiares de rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica representan factores de riesgo clave. En muchos casos, la picazón en los ojos es el reflejo de estas enfermedades sistémicas, por lo que tratar únicamente la molestia superficial sin atender la causa de base provoca que los síntomas reaparezcan.



¿Qué hacer para aliviar la picazón ocular y proteger los ojos?

Para prevenir complicaciones visuales a futuro, las especialistas enfatizaron la importancia de acudir a controles optométricos anuales que incluyan una historia clínica completa y una revisión con lámpara de hendidura, especialmente si se presentan cambios frecuentes en la fórmula óptica.



Frente a episodios de picazón intensa o alergias oculares, Romero y Cárdenas recomendaron evitar la automedicación y aplicar medidas de cuidado preventivo en casa:

