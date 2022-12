Libertad individual no está por encima de salud: demandante de exhibir cigarrillos

En una importante decisión para la salud pública, el Consejo de Estado suspendió las circulares de la SIC que autorizaban exhibición de cigarrillos.



La decisión del Consejo de Estado ordena la suspensión provisional de las circulares expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que autorizaban la exhibición promocional de cigarrillos en puntos de venta.



En entrevista con BLU Radio, una de las demandantes, Esperanza Cerón, celebró la decisión y explicó que lo que hicieron como miembros de la Veeduría Control Tabaco fue interponer una demanda en la que argumentaban que la exposición de los cigarrillos era publicidad.



“Se ha demostrado que prohibir la publicidad de cigarrillos es una medida altamente efectiva y lo que el Consejo de Estado ha hecho es proteger la salud pública de los colombianos”, destacó Cerón.



“Esto no es en contra de las libertades personales, puedes seguir fumando si quieres solamente que como persona adulta vas a la tienda te expides lo que necesites pero sin ponerlo a la altura de los ojos de los niños la publicidad que los incite a fumar”, añadió.



Además, aseguró que la decisión no es en contra de las libertades individuales, sino que “las libertades individuales no pueden estar por encima de la salud pública”.

Por su parte, el vicepresidente de Philip Morris, Coltabaco en Colombia, Humberto Mora, aseguró que no han perdido ‘la batalla’.



“No es ninguna batalla que hayamos perdido las tabacaleras, es simplemente una decisión provisional del Consejo de Estado de suspender la forma en que se exhiben los productos”, manifestó.



Finalmente, aseguró que el consumidor tiene derecho a conocer las diferentes opciones de marcas de un producto que va a consumir, por lo que rechazó la decisión que busca darle prioridad a la salud pública.