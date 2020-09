Llevo más de dos años esperando la eutanasia: la lucha de un paciente terminal

Víctor Escobar está hace más de dos años en la lucha porque le autoricen la eutanasia, dice que quiere morir de manera digna. En diálogo con BLU Radio, relató cómo hace más de dos años en la EPS en Cali intenta que se pueda asistir su muerte.

Escobar padece trombosis, ha tenido dos accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, operaciones en la columna, entre otras patologías. Dice que ha expresado de manera escrita y en reiteradas ocasiones que quiere practicarse la eutanasia.

Yo hace mucho vengo tratando de que la EPS me autorice. Yo hace dos años he metido papeles, cada que vamos, averiguamos a ver si ya salió, si ya me autorizaron y hasta ahora nada. Hoy hablé con el médico que lleva mi caso allá en la EPS. Yo le mandé las cartas que yo había mandado en ese entonces y me dijo que eso no lo habían subido al sistema y que me toca volver a empezar de cero relató escobar.

El hombre contó que él ha escrito cartas al médico, pero que le dicen que en Cali “no hay clínica para eso y que hay que hacer todo desde el comienzo porque no lo montaron en plataforma”.

Escobar, de 59 años, vive con su esposa, su hija y un nieto, quienes lo han acompañado e inclusive firmaron la orden como testigos de que quiere practicarse la eutanasia.

Cuenta que en el día tiene padecimientos por cuenta de sus enfermedades, pero que en las noches no duerme.

Publicidad

“Anoche fue una noche muy crítica para mí porque por donde me acomodaba el dolor no me dejaba dormir, el caso es que yo por la noche me recuesto y se me está alborotando el sangrado de los pulmones, entonces sangro dos o tres veces en la noche. Las noches para mí son muy difíciles. Es un martirio todo esto”, sentencia con voz entrecortada.

Su esposa, Diana Nieto, ha sido su gran compañía y la que lo ayuda en todas sus labores. “Ella me ayuda a bañarme; si es de vestirme, me viste; me pone los zapatos. Todo lo mío se mueve alrededor de ella, ella es mi apoyo”, cuenta Escobar y añade que no puede movilizarse y que su esposa es la que le hace todo porque ya no puede caminar.

Para él, reglamentar la eutanasia “es lo mejor que podrían hacer”. En este momento, en el Congreso avanza la discusión sobre un proyecto encaminado en ese sentido. Este martes, se aprobó que no fuera archivado y, por el contrario, darle discusión.

El hombre también dice que en medio de la pandemia se ha dificultado inclusive su tratamiento. “El único destinado que tengo es el neumólogo, él me mandó unos exámenes dentro de los cuales uno es demasiado riesgoso y eso fue el 28 del mes pasado y hasta el momento no se ha autorizado nada. Él me mandó eso porque estoy sangrando mucho de los pulmones, pero la EPS no me ha autorizado nada y yo soy bote y bote sangre”, cuenta.