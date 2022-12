Mahates, Bolívar, continua a la espera de nuevo hospital tras inundación hace diez años

En 2010, los estragos del fenómeno de La Niña se sintieron con gran intensidad en el municipio de Mahates, Bolívar, donde las corrientes del Canal del Dique no solo arrasaron cultivos y viviendas, sino que inundaron por completo el hospital de esa población.

Cuatro años después, ante el estado de deterioro del único hospital asignado para atender cerca de 30.000 habitantes, el Gobierno Nacional anunció que este centro hospitalito de primer nivel sería reubicado y reconstruido completamente con recursos del Fondo de Adaptación.

Fue solo hasta el 2018 que esta esperada construcción vio luz. La instalación de la primera piedra en julio de ese año fue un motivo de esperanza para los habitantes de la cabecera municipal de Mahates, y de otros tantos en los corregimientos de Palenque, Evitar, Malagana, Mandinga, San Joaquín y Gamero.

“Claro que esto fue motivo de felicidad porque sentimos que por fin tendríamos un hospital con condiciones dignas y de calidad, esperemos mucho tiempo por eso”, relató Francisco Sarabia, miembro del comité comunitario de seguimiento a esta obra ,cuya inversión es de $ 8.710 millones de pesos.

Sin embargo, la tan anhelada inauguración de la Ese Hospital Local de Mahates, proyectada para 19 meses desde el inicio de la obra, empezó a hacerse cada vez más lejana.

En agosto de 2019, con un avance de obra del 41%, un reajuste presupuestal solicitado por el consorcio Gran Tadeo de Mahates, encargado de la construcción del hospital, al Fondo de Adaptación, se convirtió en el ‘cuello de botella’ que frenó la ejecución de la obra por casi 12 meses, según información entregada a BLU Radio por la Secretaría de Planeación de Mahates.

“El contratista requería una adición en tiempo y una adición en dinero. Estamos hablando de unos 2.800 millones apróximamente, que el contratista solicitó al Fondo Nacional de Adaptación que fueran adicionados al contrato. Por esta situación el contrato fue suspendido, aunque tengo entendido que ya están a la espera de legalizar algunos documentos para retomar”, detalló la secretaria de planeación del municipio, Kareth Guzmán.

Sin capacidad para atender pacientes en medio de la pandemia

La imagen de la estructura de concreto a medio terminar, en un terreno enmontado, y llegada del inminente Covid-19 que ya suma 76 personas contagiadas en este municipio, prendieron las alarmas en esta población, que clama para que su hospital sea terminado de una vez por todas.

“Necesitamos contar, por lo menos, con un hospital que nos permita atender una emergencia generada por el COVID. Se han presentado casos de personas con dificultad respiratoria, que deben esperar horas para ser remitidos, porque en determinado momento en Cartagena no hay disponibilidad para recibirlos”, recalcó el líder comunitario, Francisco Sarabia.

El gerente de la Ese Hospital de Mahates, Nilson Coronel, dijo por parte que la planta física donde hoy prestan el servicio a la comunidad “no es como lo merece la gente”.

“La Secretaría de Salud departamental nos ha recomendado no hacer mejorar ni remodelaciones a la planta física donde hoy estamos operando porque se ve cerca la entrada en funcionamiento de esta nueva construcción. De verdad que hoy como prestamos el servicio no es como deseamos, y no es como se lo merece la gente”, agregó.

BLU Radio conoció que las obras se retomarían durante este mes. El Fondo de Adaptación no se ha pronunciado aún.