Mitos y realidades: ¿la vasectomía produce pérdida de erección?

En Colombia, por cada nueve mujeres que acceden a la ligadura de trompas, solo un hombre se hace la vasectomía.

En la actualidad existen muchos mitos que impiden que los hombres se practiquen la vasectomía, en Generaciones BLU varios expertos hablaron sobre esta operación.

La uróloga Diana Torres y Jhonatan Stack, cofundador del movimiento 'Día mundial de la vasectomía’, hablaron sobre los beneficios de realizarle la operación.

Aunque según Torres, la cifra de hombres que se realizan esta operación es cada vez más alta, Profamilia quiere que Colombia sea pionero en la práctica de la vasectomía.

“Antes se hacían de cuatro a cinco operaciones diarias, ahora son de 15 a 20, pero esa cifra debe aumentar”, dijo.

Además, explicaron que es un procedimiento muy sencillo, solo dura 10 minutos y se da una incapacidad de tres a cuatro días.

“A los hombres les da miedo la perdida de la erección, pero eso no tiene nada que ver, incluso algunas veces se disfrutan más de su sexualidad porque no tienen miedo al embarazo no deseado”, aseguró.

Los expertos aseguraron que los hombres que se la practiquen deben estar totalmente seguros, ya que, aunque existe una cirugía que puede revertir la operación llamada vasovasostomía, la reversión no es 100 % garantizada.

También dijeron que deberían seguir planificando por tres meses después de la vasectomía porque la esterilidad no es inmediata, ya que quedan espermatozoides pegados del sitio en que se corta hacia afuera.

Además, el médico especialista en naprotecnología Jorge Enrique Luquerna, y María Carolina López, profesional en el cuidado de la fertilidad, analizaron los métodos anticonceptivos naturales.

