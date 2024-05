Consejo de Estado anuló personería jurídica del partido Independientes de Daniel Quintero

En la tarde de este jueves, 16 de mayo, la sección quinta del Consejo de Estado resolvió anular la resolución 1545 del 1° de marzo de 2023, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció personería jurídica al partido político Independientes, fundado por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En la sentencia con ponencia de la magistrada Gloría María Gómez Montoya, el alto tribunal señaló que el CNE incurrió en falsa motivación porque desconoció las circunstancias que rodearon la formalización de las candidaturas de los actuales congresistas Alex Flórez y Alejandro Toro, esto es, su militancia al Movimiento Político Colombia Humana, las colectividades que hicieron parte de los acuerdos de coalición del Pacto Histórico para las elecciones al Senado de la República y la Cámara de Representantes por Antioquia y los actos de inscripción de esas candidaturas.

Además se incurrió en infracción de las normas, ya que desconoció el artículo 108 de la Constitución, que exige “haber obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado”, requisito que (I) no puede flexibilizarse a partir del Acuerdo Final para la Paz, ni darse por cumplido porque Independientes se adhirió a las candidaturas del Pacto Histórico para las pasadas elecciones al Congreso de la República y no se puede pretender acreditarse con los resultados posteriores de certámenes electorales distintos al señalado en la ley.

Otros partidos que perdieron personería jurídica

Con esta decisión, son cinco partidos políticos recientemente creados que han perdido su vida jurídica por decisiones similares del Consejo de Estado: Fuerza Ciudadana, Creemos, Todos Somos Colombia y En Marcha.