Ningún bar o restaurante puede vender licor si su municipio no solicita piloto

El viceministro de salud, Luis Moscoso, recordó en Mañanas BLU que el anuncio del protocolo para la venta de licor en restaurantes y bares no significa que ya puedan esos negocios venderlo, pues la medida contempla, primero, la solicitud del piloto de venta de bebidas alcohólicas en su municipio, permiso que será evaluado por las autoridades sanitarias.

Vea también: Reactivarían ‘Agua e lulos’ con licor, pero no se podrá bailar en bares o discotecas

Publicidad

Solo aquellas poblaciones que obtengan el permiso por parte del Ministerio de Salud, para iniciar pilotos en la venta de licor, podrán habilitar a los negocios autorizados para comenzar con la prueba, previa presentación de los protocolos y medidas

“Es en calidad de piloto, no es una práctica autorizada. Solamente en entidades territoriales que así lo soliciten y que tengan unas condiciones de contagio que permitan aprobar esta actividad”, explicó.

El funcionario también se refirió al tema de los casinos.

“Los casinos ya tienen protocolos establecidos, pueden operar cumpliendo esos protocolos”, sostuvo.

Publicidad

Moscoso se refirió además a los protocolos de bioseguridad en las piscinas, a propósito de la expedición de la Resolución 154 de 2020 por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para establecimientos e inmuebles con esos espacios deportivos.

Publicidad

El viceministro de Salud explicó que las personas deben guardar un espacio de 5 metros en las piscinas y que el uso de tapabocas es obligatorio en inmediaciones de estos espacios.

“En el agua no hay problema, pero cuando usted saca la cabeza o está de pie y hablando con una persona, usted no está dentro de la piscina o el mar, no puede tener tapabocas. Entonces, tiene que estar separado de la otra persona”, aseguró.

Conozca más: ¡Conózcalo! Listo protocolo para consumo de licor en bares y restaurantes del país

Conozca la normatividad:

Publicidad

Escuche al viceministro Moscoso en entrevista con Mañanas BLU:

Publicidad