“No puedo respirar” y otras excusas para no usar tapabocas y arriesgar la vida

Ad portas de una reapertura mayor de comercios y vida económica, así como del fin del aislamiento obligatorio a partir del primero de junio, la disciplina social será clave y parte fundamental del éxito de la reactivación.

El Gobierno Nacional reforzará una campaña en donde amplificará mensajes en ese sentido: los protocolos de bioseguridad como la base fundamental de cuidarse y cuidarnos todos.

No hacerlo, como muestra un video recién lanzado desde la Presidencia, no solo hará que se reverse la reapertura de empresas y ciudades por el aumento de contagios, sino que se pone en riesgo de muerte a muchas personas, amigos, compañeros y familiares, por no seguir las indicaciones de seguridad.

Hay que tener en cuenta que el 80% de casos positivos de #Covid_19 son asintomáticos y si no tenemos los cuidados del lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas, arriesgamos a toda la sociedad. Por eso, reiteramos que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás pic.twitter.com/ak5jI8vax4 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 20, 2020

Por ejemplo, con el uso del tapabocas, el cual es de uso obligatorio a nivel nacional, todo el tiempo, en espacios públicos, transporte, oficinas y fábricas, estando en la calle, etc. Y son muchas las excusas que presentan, algunos irresponsables, cuando son pillados sin portar el elemento de seguridad o llevándolo mal puesto:

Me empaña las gafas. Es una de las excusas más recurrentes. Existen maneras de usar jabones líquidos para impermeabilizar los lentes, así como formas de ponerse el tapabocas para evitar el flujo de vapor.

Me duele las orejas. Es verdad que portar una mascarilla puede generar molestia en los pabellones auriculares. Pero también es verdad que existen modelos de mascarillas que se ajusta por la parte de atrás de la cabeza y son más cómodos.

No puedo respirar. Es evidente que este elemento reduce el flujo de aire, pues precisamente esa es su función: controlar el flujo de partículas suyas al exterior y del exterior hacia usted. Es cuestión de costumbre y de tomar descansos, muy controlados, estando en casa, por ejemplo.

Es incómodo. Otra excusa sin sentido. La comodidad pasa a un segundo plano cuando de proteger la salud y la vida se trata.

No sirve de nada. Todavía persisten mitos sobre esto. Según la OMS el uso correcto (cambiándolo seguido, sin tocarlo con las manos sucias, etc.) es fundamental para evitar contagios, pues evita respirar posibles partículas con virus de personas infectadas.

No tengo plata para comprar uno. Es posible fabricar un tapabocas con ropa vieja.

Es importante recordar que no portar el tapabocas es una infracción que acarrea multas y le prohibirán el acceso a sitios públicos y transporte masivo, entre otros.

