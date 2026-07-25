Ojo si sufre estos cambios en su cabello: tres señales que pueden alertar sobre serias enfermedades

El cabello suele ser un reflejo de la personalidad, la belleza y hasta del cuidado personal de cada persona; sin embargo, también funciona como un indicador de la salud interna.

En muchas ocasiones, ciertas alteraciones capilares pueden ser la primera señal de problemas médicos como trastornos de tiroides, anemia, deficiencias nutricionales o incluso enfermedades autoinmunes. Además, estos cambios pueden aparecer meses antes de que se manifieste cualquier otro síntoma.

Ojo con estas señales en el cabello: podrían alertar enfermedades

Existen algunas manifestaciones claras en las hebras y el cuero cabelludo que no se deben ignorar. Si se nota alguno de los siguientes comportamientos, lo más recomendable es buscar una valoración médica.



El cabello deja de crecer: una detención en el ciclo habitual de crecimiento puede ser una señal de desequilibrio en el organismo.

Pérdida notoria de brillo y fuerza: la opacidad y la debilidad constante pueden reflejar falta de nutrientes o alteraciones metabólicas.

Desprendimiento acelerado y zonas con menor densidad: perder más de 50 a 100 hebras diarias o detectar zonas con menor cantidad de cabello requiere atención.

De hecho, Andrés Martínez, CEO de Mediarte, ha destacado que la caída capilar puede convertirse en una puerta de entrada para identificar alteraciones tiroideas, anemia y déficit de vitaminas como la D, del complejo B, hierro o minerales como el zinc, selenio y cobre.



Mitos sobre la caída del cabello y el estrés

Con frecuencia se atribuye la caída del cabello al estrés del día a día. Si bien el estado emocional puede influir, expertos señalan que ningún caso debe asumirse sin una valoración clínica previa que permita establecer antecedentes, hábitos y el patrón de la pérdida capilar.

De la misma manera, la proliferación de contenidos virales y dietas de moda ha provocado un aumento de la desinformación. Por ello, confiar en remedios caseros, champús milagrosos o la automedicación puede retrasar un diagnóstico adecuado, ya que las soluciones milagrosas no existen.

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La alopecia androgenética, un tipo de calvicie hereditaria, suele manifestarse a partir de los 20 años y se intensifica entre los 30 y 40 años. Foto: ImageFX

¿Cómo obtener un diagnóstico oportuno?

Actualmente, la tecnología ofrece herramientas más precisas como la tricoscopia respaldada por inteligencia artificial y pruebas genéticas en saliva. Estas alternativas permiten identificar si el origen del problema es hormonal, inflamatorio, hereditario o metabólico.

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Por esta razón, consultar a tiempo no solo protege la salud del cabello, sino que también permite detectar oportunamente padecimientos que pueden pasar desapercibidos, pero que requieren atención.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las enfermedades que causan la caída del cabello?

La pérdida capilar puede alertar sobre trastornos de la tiroides, anemia, enfermedades autoinmunes o deficiencias de hierro, vitamina D, complejo B, zinc, selenio y cobre. Identificar la causa requiere una valoración médica especializada.

¿Cómo saber si la caída del cabello es normal o por una enfermedad?

Es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día. Es señal de alerta si el cabello deja de crecer, pierde brillo y fuerza, o si aparecen zonas con menor densidad evidente.

¿El estrés es la única causa de la pérdida de cabello?

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No. Aunque el estrés influye, no se debe asumir como la única razón sin una evaluación médica. Atribuirlo solo al estrés puede retrasar el diagnóstico de problemas hormonales o metabólicos.