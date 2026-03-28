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Blu Radio  / Salud  / Paciente con cáncer de EPS Famisanar completó 10 días esperando transfusión por falta de camas

Paciente con cáncer de EPS Famisanar completó 10 días esperando transfusión por falta de camas

Al menos seis clínicas de Bogotá habrían rechazado la remisión solicitada por la EPS por aparente falta de disponibilidad.

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