Paciente con cáncer de EPS Famisanar completó 10 días esperando transfusión por falta de camas

Un nuevo caso vuelve a poner en evidencia las fallas en la prestación del derecho a la salud en Colombia. Hernando José Tayeh Díaz Granados, un adulto mayor de 81 años diagnosticado con cáncer de próstata, completa más de 10 días hospitalizado en la IPS Cafam Floresta, en Bogotá, a la espera de una remisión urgente para recibir una transfusión de sangre.

El paciente ingresó al centro médico en la noche del 17 de marzo por un cuadro infeccioso y por un fuerte sangrado al orinar. Con el paso de los días, su estado de salud se ha deteriorado, ya que ha perdido mucha sangre, y los médicos determinaron (el mismo día que ingresó al centro médico) que requiere una transfusión que no puede realizarse en esa institución, por lo que se inició el trámite para trasladarlo a una clínica de mayor nivel.

Sin embargo, la familia aseguró que la EPS solicitó la remisión a por lo menos seis instituciones de salud, entre ellas la Clínica Centenario, la Clínica Palermo, la Clínica del Occidente, el Hospital San José y la Clínica Avidanti Ciudad Verde. De acuerdo con los correos de registro conocidos por Blu Radio, que proporcionó la familia del paciente, se evidenció que, en todos los casos, la respuesta fue la misma: no hay camas disponibles.

La familia también denunció que, ante la falta de respuesta, un médico les sugirió considerar la salida voluntaria del paciente, pese a los riesgos que esto implicaría. “Somos conscientes de que sería una arbitrariedad sacar un paciente que está en un estado de salud muy delicado y asumir la responsabilidad de él. Esto claramente pondría en riesgo su vida”, señaló Patricia Avendaño, familiar del paciente y directora de la fundación Segundos de Vida.



Finalmente, tras la denuncia pública hecha por la familia, fuentes cercanas confirmaron que la EPS Famisanar empezó a gestionar la remisión a otra clínica en Bogotá, luego de varios días sin una respuesta efectiva. Blu Radio intentó comunicarse con la entidad para conocer detalles del caso del señor Tayeh; sin embargo, la única respuesta obtenida es que el traslado se encuentra en trámite.

Mientras tanto, la familia sigue a la espera de que el procedimiento se concrete y permita al paciente recibir la transfusión que requiere con urgencia. El caso, que se prolonga por más de diez días sin atención definitiva, vuelve a evidenciar las barreras en el acceso oportuno a servicios médicos, incluso en situaciones críticas asociadas a enfermedades de alto costo.