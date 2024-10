Pacientes piden a Nueva EPS no reemplazar a Audifarma con pequeñas empresas

La confirmación de Nueva EPS de que Audifarma dejará de ser su proveedor de medicamentos para pacientes de alto costo ha generado una fuerte reacción por parte de los usuarios. Néstor Álvarez, presidente de Pacientes de Alto Costo, enfatizó la necesidad de que Nueva EPS evite improvisaciones con pequeños gestores y, en su lugar, busque acuerdos de pago con otros operadores para garantizar un suministro constante y seguro de medicamentos.

Álvarez destacó que el cambio de proveedor no resolverá los problemas de pago existentes. “Creemos que es crítico, ya que cambiar de proveedor no soluciona la falta de pago de deudas pasadas. Lo que esperamos es que no se introduzcan pequeños proveedores que podrían poner en riesgo la calidad del suministro, y que Nueva EPS llegue a un acuerdo de pago con los operadores actuales para asegurar una entrega continua y puntual de medicamentos”, afirmó.

Desde la perspectiva de la asociación Pacientes Colombia, la situación es vista de manera más complicada. Dennis Silva, representante de Pacientes Colombia, expresó su preocupación por la falta de alternativas a Audifarma. “Esto es complicado por tres razones: primero, en el país no existe un operador tan grande como Audifarma; segundo, esto aumentará las barreras para el suministro de medicamentos; y tercero, las EPS son inconsistentes: quebraron a Audifarma y ahora se van sin pagar”, añadió.

Por su parte, Audifarma reveló que enfrenta una deuda acumulada de $651.000 millones, lo que ha dificultado su capacidad para continuar con una dispensación óptima de medicamentos. Esta situación plantea un desafío significativo tanto para los proveedores como para los pacientes, quienes dependen de un sistema de salud confiable y eficiente.